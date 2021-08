Potvrzeno: Apple uspořádá na podzim hned několik Keynotes pro představení nových produktů

Byli jste v loňském roce díky několika podzimním tiskovým konferencím Applu, které přinesly nové hardwarové produkty, ve svém živlu? Pak pro vás máme vynikající zprávu. Letošní rok totiž nemá být v tomto směru jiný – tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloombergu.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max koncept FB iPhone 13 Pro Max koncept (13) iPhone 13 Pro Max koncept (12) iPhone 13 Pro Max koncept (11) +8 Fotek iPhone 13 Pro Max koncept (10) iPhone 13 Pro Max koncept (8) iPhone 13 Pro Max koncept (7) iPhone 13 Pro Max koncept (5) iPhone 13 Pro Max koncept (4) iPhone 13 Pro Max koncept (3) iPhone 13 Pro Max koncept (2) Vstoupit do galerie

Podle zdrojů Gurmana jsou zprávy o hardwarové úrodě pro letošní rok pravdivé. Apple by tedy měl na podzim skutečně představit zřejmě nejvíce novinek za poslední roky – tedy alespoň z hlediska tohoto období. Dočkat se máme konkrétně nových iPhonů, Apple Watch, Maců, AirPods, iPadů a to jak základních, tak mini, a s trochou štěstí i HomePodů. A právě s ohledem na tuto nálož je tak jasné, že se Apple vícero tiskovým konferencím nevyhne, byť je zatím otázka, zda budou “jen” dvě, nebo stejně jako v loňském roce tři. Jelikož však mají být podzimní Keynotes virtuální, neměl by být pro Apple problém je uspořádat ve větším množství. Nebude se totiž díky tomu muset ohlížet na novináře, které před koronavirovou pandemií na prezentace vždy zval.

Jelikož je první Keynote Applu naplánovaná už na září a to pravděpodobně hned na jeho první polovinu, pozvánek na ní bychom se měli dočkat již na konci srpna. Tato konference by měla přinést konkrétně nové iPhony spolu s Apple Watch a zřejmě i AirPods. Zbylé produkty pak ukáže později a to zřejmě podle toho, jak důležité pro něj budou, respektive kolik času jejich prezentaci bude chtít věnovat.