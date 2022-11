Apple v tichosti přiznal, že pro AirPods ukradl cizí patenty

Není žádnou novinkou, že Apple je často u soudu kvůli údajnému porušení patentů. Občas jsou spory relevantní, občas jde ale o patentové trolly, kteří si chtějí na žalobě technologického giganta udělat jméno. Na nedávno mimosoudně ukončeném sporu ale možná Apple cítil, že pochybil. Jablečná společnost se totiž mimosoudně vyrovnala s člověkem, který si nárokoval, že AirPods vymyslel. Mimosoudní vyrovnání bylo učiněno těsně před výběrem poroty.

Seung Jin Kim a Pinn Inc. zažalovali Apple kvůli porušení patentu, ke kterému podle nich došlo, když byly před šesti lety vydány původní AirPods. Žalobce prý s nápadem a technologií přišel první. Seung Jin Kim prý před osmi lety přišel s myšlenkou, jak odstranit problémy, které tehdy trápily velké a neohrabané Bluetooth headsety. Vynalezl přepracovanou hands-free technologii bezdrátových sluchátek, která byla menší, lehčí, s lepší baterií a designem, který by lépe zapadl do lidského ucha. Kim taktéž přišel s myšlenkou pouzdra. Jeho náčrt z ledna 2015 kromě podobného designu obsahoval navíc také reproduktor, LCD displej a klip s možností připevnit krabičku na kapsu od košile. Kim požadoval po Applu 60 centů za každou sadu AirPods, nebo 42 milionů dolarů. Jak ale uvádíme výše, Apple se s žalobcem vyrovnal. Způsob vyrovnání znám není.