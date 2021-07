Apple pustil do App Store první aplikaci pro distribuci marihuany

Společnost Apple provedla 7. června v App Store řadu změn v pravidlech, které ovlivnily možnosti aplikací nabízených ke stažení. Mezi nimi je i uvolnění omezení prodeje skrze licencované a legální lékárny a výdejny konopí v oblastech, které jsou povoleny. Tvůrci aplikací ihned povolení využili a zhruba po měsíční prodlevě přišli s něčím, co zájemci doposud na svých jablečných zařízeních nemohli využívat.

Eaze je první aplikace v App Store, která může usnadnit získávání a dodávku konopí ve Spojených státech. Doposud společnost Eaze nabízela pouze prodej prostřednictvím svých webových stránek. Nově je objednávání výrazně jednodušší a pohodlnější, protože placení v aplikaci probíhá bez přesměrování zákazníků na prohlížeč. Součástí platformy je registrace, ověřování identity, zpracování plateb a příjmů, doručení objednávek a na vyžádání i jejich sledování. Hrubý prodej je omezený na osoby starší 21 let a po celou dobu nákupního procesu a dodání probíhá ověřování ID kupujících. Aby služba zůstala legální, dodávky zboží jsou možné jen do oblastí, kde je konopí legální. V současnosti je to celá Kalifornie a v červenci přibyde i severní stát Michigan.

„V Eaze vždy šlo o využití nejnovějšího technologického vývoje, aby se nákup legálního konopí stal dostupnějším. Je těžké přeceňovat, jak důležité je to pro naši společnost a průmysl,“ řekl generální ředitel společnosti Eaze Rogelio Choy.

Zatímco jde Apple s dobou a prodej skrze legální konopné aplikace již progresivně umožňuje, firma Google zatím nijak na nový postoj konkurenční společnosti nereagovala. V obchodě Google Play jsou stále aplikace související s prodejem marihuany nebo podobných produktů zakázané bez ohledu na jejich legálnost ve světě.