Google se chystá od Applu okopírovat síť Najít

Společnost Google podle dostupných zpráv momentálně pracuje na své vlastní verzi funkce Najít, kterou všichni jablíčkáři důvěrně znají ze svých Apple zařízení. Svědčí o tom nedávno vydaná betaverze Google Play Services pro Android, která mimo jiné naznačuje, že by smartphony s operačním systémem Android mohly získat schopnost sledování jiných zařízení, a to podobným způsobem, jako to funguje u Apple produktů ve spolupráci s aplikací Najít.

Aplikace Najít umožňuje majitelům Apple zařízení najít svůj smartphone, chytré hodinky, tablet nebo třeba počítač. Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že chce Google svým zákazníkům nabídnout totožnou službu, tedy jakýsi alternativní systém. Minulý čtvrtek se objevily informace, získané na základě APK betaverze Google Play Services 21.24.13. Jedná se o textové řetězce, zmiňující „Find My Devicce Network“. Expertům z XDA-Developers se dále podařilo odhalit, že zmíněná funkce je popisována jako služba, která umožní uživatelům lokalizovat jejich zařízení, stejně jako zařízení jiných lidí.

Google již nyní nabízí majitelům zařízení s operačním systémem Android využívat služeb aplikace Find My Device, ta je ale ve srovnání se svým jablečným protějškem poměrně omezená, a umožňuje pouze nalezení zařízení, která jsou v dosahu, a přihlášená ke Google účtu daného uživatele. Nově chystaná služba, která pravděpodobně ponese název Find My Device Network, by podle všeho měla nabídnout podobné funkce, jako jablečná aplikace Najít. Jediný rozdíl může spočívat v tom, že zatímco služba Najít využívá také Ultra Wideband, její protějšek od Googlu bude pracovat pouze s Bluetooth konektivitou, což by mohlo do jisté míry ovlivnit její přesnost. Na světě se nachází okolo tří miliard aktivních zařízení s operačním systémem Android, přičemž velká část z nich využívá Google Mobile Services.