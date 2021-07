O tom, jak rapper Soulja Boy dostal od Steva Jobs první iPhone

Nejrůznějších historek, které jsou nějakým způsobem spojené se spoluzakladatelem a bývalým šéfem společnost Apple Stevem Jobsem, koluje po internetu již celé roky obrovské množství. Některé z nich jsou důvěrně známé i těm, kteří zrovna nepatři mezi fanoušky Jobse a cupertinské společnosti, jiné zase mnozí z nás slyší či čtou poprvé. Na stránkách našeho magazínu jste v minulosti mohli číst řadu různých příběhů, ve kterých figuroval Steve Jobs, ten dnešní zde ale uvádíme vůbec poprvé. Vypravěčem tohoto příběhu je rapper Soulja Boy, který uvedl, že byl prvním rapperem, který v roce 2007 dostal první iPhone, a to od samotného Steva Jobse.

Rapper Soulja Boy uvádí, že byl prvním rapperem, kterému samotný Stebve Jobs dal první iPhone. K předání mělo dojít v průběhu natáčení jednoho z rapperových videoklipů. Soulja Boy tvrdí, že když v roce 2007 natáčel svůj videoklip ke skladbě s názvem Crank That, navštívil jej tým ze společnosti Apple v čele se Stevem Jobsem:„Bylo to při natáčení videa Crank That v roce 2007. Přišel ke mně Steve Jobs s týmem Applu. Byl jsem zrovna v bazénu, kde jsem lidem ukazoval, jak mají tančit, a oni přišli a přinesli mi iPhone,“ prohlásil Soulja Boy v průběhu svého rozhovoru pro podcast s názvem „Million Dollaz Worth Of Game“. Redaktoři serveru Cult of Mac se rozhodli, že zkusí ověřit pravdivost rapperova tvrzení.

Pravdou je, že se Soulja Boy opravdu v průběhu natáčení svého videoklipu k písni Crank That setkal se zástupci společnosti Apple. Videoklip byl ale natáčen 17. července roku 2007, tedy zhruba dva týdny poté, co se první iPhone začal oficiálně prodávat na území Spojených států. Soulja Boy tedy s největší pravděpodobností nebyl úplně prvním rapperem, který obdržel první iPhone. Není ale nijak vyloučeno, že byl mezi prvními. V historii společnosti Apple můžeme najít řadu příkladů spolupráce se známými osobnostmi, většinou se ale jedná o případy, kdy celebrity účinkovaly v reklamách na Apple produkty. Jak to ale je s darováním Apple produktů známým osobnostem za účelem propagace?

Společnost Fast Company vydala v roce 2012 zprávu o tom, jak společnost Apple ovládá „umění říci ‚ne‘ lidem, kteří jsou zvyklí slýchat jen ‚ano’“. Apple se k obdarovávání celebrit svými produkty nikdy oficiálně nevyjádřil, čas od času ale na toto téma promluví některá ze známých osobností. Bývalý basketbalista Shaquille O’Neal například před lety přiznal, že kdysi prosil Steve Jobse, zda by mu mohl věnovat právě první iPhone, Jobs to ale odmítl:„Když vyšel první iPhone, volal jsem mu každý den,“ přiznal Shaq, a dodává, že se jeho prosby u Jobse ani jednou nesetkaly s pozitivní odezvou:„Říkal:’Shaqu, nemůžu, nemůžu, nemůžu.“ V tomto směru neuspěl například ani novinář Bradley Frank, který pro změnu usiloval o iPhone 4 pro své klienty z řad celebrit.