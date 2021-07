Recenze rychlonabíjecího adaptéru ER POWER 20W: Kvalitní zpracování za skvělou cenu

Čas od času se na našem magazínu objeví recenze na produkty od některých luxusnějších značek – konkrétně je řeč například o ADAM elements, Mophie a dalších. Většinu těchto produktů nám dodává společnost ERTEA, která výrobky od těchto společností prodává v České republice. Co si však budeme nalhávat, když je nějaký produkt luxusnější, tak je automaticky také dražší. A především v České republice je relativně složité zákazníky nalákat na prémiovost a kvalitu za vyšší cenu. Bohužel většina zákazníků v tuzemsku preferuje spíše levnější a méně kvalitní produkty, což je určitě škoda.

Pravdou ale je, že na trhu stále najdete opravdu kvalitní produkty, které vás vyjdou na „dobré peníze“. U takových produktů se říká, že mají skvělý poměr cena – výkon a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že značek, které takové produkty prodávají, je k dispozici opravdu dost. V této recenzi se konkrétně podíváme na výrobek od značky ER POWER, kterou se rozhodla vytvořit a prodávat pod ní příslušenství všeho druhu právě společnost ERTEA, o které jsem se zmínil v úvodním odstavci. Konkrétně jsem měl několik týdnů k dispozici na testování rychlonabíjecí adaptér ER POWER 20W a hned na začátek mohu říci, že se jedná o perfektní alternativu k originálnímu 18W adaptéru od Applu. A navíc vás vyjde o polovinu levněji.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Oficiální specifikace

Pod značkou ER POWER aktuálně najdete dvě verze rychlonabíjecího adaptéru. První verze má k dispozici výkon 18 wattů, druhá verze pak nabízí 20 wattů. Do recenze nám dorazil výkonnější kousek, tedy ten s výkonem 20 wattů a ve skutečnosti se od sebe obě dvě varianty liší pouze výkonem – jinak je naprosto vše stejné. Recenzovaný rychlonabíjecí adaptér ER POWER 20W má k dispozici celkově dva konektory, a to USB-A a USB-C. V případě USB-A můžete využít rychlonabíjení pomocí technologie Quick Charge 3.0, konektor USB-C pak podporuje rychlonabíjení Power Delivery, které využívají jablečné produkty. Ať už se tedy rozhodnete nabíjet nějaký telefon či tablet s Androidem či novější iPhone, tak si můžete být jistí, že vám adaptér ER POWER 20W poslouží naprosto perfektně.

Vstupní výkon USB-A konektoru je 5V⎓3A / 9V ⎓ 2A / 12V⎓1.5A, u USB-C konektoru pak 5V⎓3A / 9V ⎓ 2.25A / 12V⎓1.67A. Při použití obou konektorů je výstupní výkon 5V⎓3A. Cena je u 20W adaptéru stanovena na 399 korun, méně výkonná 18W varianta vychází na 249 korun.

Zdroj: ERTEA

Balení

Rychlonabíjecí adaptér ER POWER 20W má opravdu jednoduché a minimalistické balení. Zatímco mnoho konkurenčních nabíjecích adaptérů se prodává ve zbytečně velkých krabicích, které jsou navíc často zpracovány z plastu, tak adaptér ER POWER je umístěn v malé papírové krabičce, což je ideální i z hlediska recyklace. Na přední straně krabičky se nachází logo ER POWER společně s vyobrazeným adaptérem. Z bočních stran najdete branding ER POWER a na zadní straně se pak nachází popis v několika jazycích, společně s certifikáty a dalšími informacemi. Po otevření první krabičky stačí vytáhnout druhou, která je opět papírová, a z ní už pak vytáhnete samotný adaptér. Kromě samotného adaptéru v balení nic nenajdete – a ono ani není nic víc potřeba.

Zpracování

Když jsem poprvé vzal samotný adaptér do ruky, tak jsem si řekl, že se velmi podobá tomu od Applu. Neuvědomil jsem si ale v tu chvíli, že originální 20W adaptér od Applu je více zakulacený a nejedná se vyloženě o ovál. Co se však týče využitých barev a zpracování koncovky, tak se doopravdy jedná o velmi podobný design, který využívá Apple. To samé mohu říct i z hlediska váhy a využitého materiálu. Adaptér je tedy zpracován z bílého plastu, který je po stranách lesklý, na straně s konektory a s koncovkou je pak matný a má nádech do šeda. Jedná se o ideální řešení, jelikož kdyby byl povrch lesklý, tak by mohlo dojít k jednoduchému poškrábání povrchu.

ER POWER 20W vs. originální Apple 20W adaptér:

Z jedné ze stran se pak nachází informace o tom, že má adaptér výkon 20W, a že podporuje QuickCharge 3.0 společně s Power Delivery. Na další straně se pak nachází informace o výstupním výkonu. Samotné konektory pro zastrčení kabelu jsou velmi pevné a kabel se v nich rozhodně nehýbe. I za zpracování má tedy recenzovaný adaptér z mého pohledu jedničku – je jednoduchý, líbivý a „zajetý“ – podobá se adaptérům od Applu, takže se vám zajisté bude líbit.

Osobní zkušenost

U rychlonabíjecího adaptéru vás samozřejmě primárně zajímá to, zdali doopravdy rychle nabíjí. Vzhledem k tomu, že jsem jablíčkář a nacházíme se na webu o Applu, tak jsem se rozhodl otestovat rychlonabíjení přes Power Delivery. U prakticky každé správné rychlonabíječky se uvádí, že by měla vaše zařízení nabít „z nuly“ na 50 % za pouhou půlhodinu. U adaptéru ER POWER 20W mohu podle vlastního testování říci, že jsem se u mého iPhonu 11 dostal za půl hodiny nabíjení na 49 %, což tedy odpovídá (1 % samozřejmě adaptéru odpustíme). Poté se postupně čas nabíjení prodlužuje, stejně jako u ostatních rychlonabíjecích adaptérů. Po uplynutí jedné hodiny se iPhone 11 nabil na 79 % a do dvou hodin pak byl nabitý na 100 %. Zkrátka a jednoduše se jedná o klasiku a rychlonabíjecí adaptér ER POWER tak splňuje to, co byste od rychlonabíjecího adaptéru mohli očekávat. Skvělý na tom je fakt, že to zvládne o několik stovek korun levněji. A pokud oželíte 2 watty a pořídíte si slabší 18W verzi adaptéru ER POWER, tak ušetříte ještě více.

Závěr

Pokud hledáte levnou variantu originálního rychlonabíjecího adaptéru, který vás u Applu vyjde na 590 korun, tak vám s chladnou hlavou mohu doporučit skvělou alternativu od ER POWER. Oproti originálnímu adaptéru vás ten od ER POWER překvapí svou cenou, jelikož ušetříte několik stovek korun, které rozhodně na cestě nenajdete. Kromě toho nejste u adaptéru ER POWER odkázáni pouze na konektor USB-C, ale máte k dispozici také USB-A, kterým můžete nabíjet i ostatní zařízení, například telefony Android, powerbanky, fotoaparáty a další. Recenzovaný adaptér je po stránce designu velmi podobný adaptéru od Applu – je tedy zpracován v kombinaci lesklé a matné bílé barvy. Na první pohled se vám dost možná adaptér ER POWER od toho originálního od Applu nepodaří rozpoznat.

Rychlonabíjecí adaptér ER POWER 20W koupíte za 399 Kč zde

Rychlonabíjecí adaptér ER POWER 18W koupíte za 249 Kč zde