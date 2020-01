Recenze bezdrátové nabíjecí stanice Mophie 3v1

V dnešní recenzi se podíváme na zajímavou bezdrátovou nabíjecí stanici Mophie 3v1, která má za cíl pomoci uživatelům dát sbohem přebytečným nabíjecím kabelům, jenž zohyzďují jejich noční stolky či pracovní stoly. Zda se to společnosti Mophie povedlo či nikoliv se vám pokusíme zodpovědět v následujících řádcích.

Balení

Mophie je značka známá svým smyslem pro detail, a to nejen u produktů, ale i u jejich balení, což ostatně potvrzuje i krabička námi recenzované nabíječky. Společnost vsadila na svou tradiční černobílou kombinaci s vyobrazením produktu na přední straně. Na jednom z boků krabice se nachází seznam podporovaných zařízení. Vzadu opět najdete vyobrazenou nabíječku společně s dodatečnými informacemi. Po otevření krabičky stačí vytáhnout kartonovou přenosku, ve které najdete kromě samotné stanice také modul pro nabíjení Apple Watch, adaptér do zásuvky a krátký návod.

Technické specifikace

Je už víceméně standardem, že větší bezdrátové stanice disponují celkově třemi nabíjecími místy a jinak tomu není ani u tohoto modelu. Nabíječka Mophie 3v1 tedy dokáže bezdrátově nabíjet Apple Watch (všechny generace), AirPods, a také iPhone, potažmo jiné produkty s podporou Qi. Každé z těchto zařízení má na nabíječce své místo a nutno podotknout, že nabíjení produktů samozřejmě funguje zároveň. Výkon nabíječky je 7,5 wattů pro nabíjení iPhone (telefon je tedy nabíjen maximální rychlostí), Apple Watch a AirPods jsou poté dobíjeny 5 watty. Celkově má tedy Mophie 3v1 výkon 17,5 wattů. Napájení nabíječky je pak řešeno samostatným (byť přibaleným) nabíjecím adaptérem a kabelem. Rozměry nabíječky jsou 52,6 x 195 x 100 milimetrů a váha okolo 268 gramů. Cena nabíječky je 3 649 korun.

Zpracování a design

Pokud bych měl zhodnotit zpracování a design bezdrátové nabíječky Mophie 3v1 jedním slovem, použil bych slovo vynikající. Během několikadenního používání jsem nepřišel snad ani na jediný prvek, který by mi na nabíječce nevyhovoval. Samotná nabíječka je vyrobena z plastu, avšak velmi zajímavá je přední plocha, na kterou pokládáte svá zařízení. Tento povrch vám může na dotek připomínat semiš, automobilovým nadšencům poté Alcantaru. S tímto povrchem máte 100% jistotu, že nedojde k poškrábání zařízení, které na nabíječku budete odkládat. Při bližším zkoumání zjistíte, že je v nabíječce vytvořen malý výlis přesně na velikost AirPods (klasických), které při nabíjení do tohoto výřezu perfektně zapadnou. Vedle nabíječky pro AirPody se poté nachází odkládací plocha pro nabíjení iPhonu. Na spodní části nabíječky poté naleznete protiskluzovou gumu, která se stará o to, aby vám nabíječka nesjela ze stolu. Na přední straně poté najdete ještě dvě bílé LED diody, které vás informují o aktivním nabíjení.

Velmi zajímavé je řešení samostatného modulu pro Apple Watch. V průběhu posledních měsíců testovat všemožné bezdrátové stanice a nabíječky, přičemž naprostá většina z nich měla nabíjení Apple Watch řešené jen přes plastový držák na magnetický nabíjecí kabel přibalovaný k hodinkám. To ve finále znamená, že z nabíječky netrčel jeden drát, ale rovnou dva, což nemusí některým uživatelům vyhovovat. Mophie však přišla s řešením, které je dle mého naprosto perfektní, jelikož nevyžaduje žádný další kabel. Kostičku s kulatým modulem, která je součástí nabíjení, jednoduše zacvaknete do portu na stanici a můžete nabíjet. Nabíjecí modul navíc potvrzuje, že má Mophie skutečný smysl pro detail. Na jeho spodní straně totiž naleznete výřez, díky kterému můžete hodinka na nabíječku umístit jak digitální korunkou dolů, tak nahoru. Bez něj by bylo možné umístění jen s korunkou nahoru.

Osobní zkušenost

Některé bezdrátové nabíjecí stanice, které se mi v minulosti dostaly do rukou, měly problém s nabíjením všech zařízení najednou. Ten se projevoval tak, že při připojení všech tří zařízení k nabíječce – tedy při jejím maximálním vytížením- se různě odpojovaly. V případě bezdrátové stanice Mophie 3v1 se však s ničím takovým setkávat rozhodně nebudete. Bezdrátové nabíjení funguje dokonale a nezaznamenal jsem jediný výpadek, který by dobíjení jednoho ze zařízení přerušil. Zároveň nedochází při nabíjení k žádnému zahřívání a to ani při nabíjení tří zařízení současně. Pokud máte citlivější sluch, tak by vás mohlo lehce rušit pískání nabíjecího adaptéru, které lze při přiblížení na nějakých 10 cm od nabíječky decentně slyšet.

Co se pak týče rychlosti nabíjení, ta se vzhledem k výše uvedenému výkonu jednotlivých nabíjecích pozic neliší od konkurence. Apple Watch či AirPods tedy nabijete na této nabíječce stejně rychle jako při jejich nabíjení magnetickým kabelem (u Apple Watch), potažmo jednomístnou bezdrátovou nabíječkou v případě AirPods. iPhone XS pak z 0 na 100 % nabijete za něco málo přes tři hodiny – tedy opět za zcela standardní dobu.

Resumé

Pokud hledáte kvalitní bezdrátovou nabíječku, která vám zajistí nabití Apple Watch, AirPods a iPhonu, potažmo jiného smartphonu s Qi, právě jste ji našli. Mpohie 3v1 je totiž skutečně příjemná nabíjecí stanice s velmi povedeným zpracováním, potěšujícími detaily, které zpříjemní její využívání. Mophie jako taková je pak ověřená společnost, což ostatně dokazuje i to, že její produkty prodává na svém oficiálním eshopu i Apple. Škoda jen toho mírně pískajícího adaptéru, který může některé z vás vykolejit. Nicméně i přesto bych se nebál tento produkt doporučit.