Voděodolnost Apple Watch: Vše, co byste měli vědět

Voděodolnost Apple Watch se stává často vyhledávaným termínem především v letních měsících. V případě, že sledujete náš magazín pravidelně, tak už jste si dost možná všimli, že se v posledních dnech věnujeme vodě ve spojení s jablečnými produkty. Podívali jsme se tak například na to, jaká je voděodolnost u iPhonů v realitě, a také na to, jak se zachovat v případě, že se vám podaří iPhone utopit. Kromě iPhonu ale mnoho z nás denně využívá také Apple Watch a nutno podotknout, že je nesundáváme prakticky při ničem – ani při sprchování či plavání. Pojďme se společně v tomto článku podívat na vše, co byste měli vědět o voděodolnosti Apple Watch.

Hned na začátek se hodí zmínit, že jsou Apple Watch oproti iPhonům proti vodě odolné o něco více. To ale rozhodně neznamená, že jsou jablečné hodinky vodotěsné. Mnoho uživatelů si bohužel myslí, že pojmy voděodolnost a vodotěsnost jsou zcela totožné. Jenže ono se ve skutečnosti jedná v obou případech o něco jiného. Kdyby byly Apple Watch vodotěsné, tak by byly zkonstruovány z jednoho kusu kovu a nebyly by žádným způsobem slepené. Zkrátka a jednoduše, vodotěsné zařízení prostě a jednoduše nemá žádné otvory, kterými by se mohla voda do útrob dostat. Jablečné hodinky mají displej přilepený k tělu a útroby zařízení proti vodě tak prakticky chrání pouze vrstva lepení, které slouží zároveň jako těsnění. Apple Watch, stejně jako iPhone a ostatní elektronika, jsou tedy pouze voděodolné.

Voděodolnost Apple Watch

Co se týče oficiální odolnosti proti vodě „na papíře“, tak můžeme Apple Watch rozdělit na dvě skupiny. V první skupině se budou nacházet Apple Watch Series 0 a Series 1, ve druhé skupině pak nalezneme Apple Watch Series 2, 3, 4, 5, 6 a SE. Nejstarší jablečné hodinky, které se nachází v první zmíněné skupině, jsou oficiálně odolné proti polití a vodě, každopádně byste je neměli do vody zbytečně ponořovat. To znamená, že byste se s nimi neměli sprchovat anebo s nimi třeba plavat. Dvojice těchto hodinek získala certifikace IPX7, což znamená, že jsou chráněné proti ponoření na 30 minut do hloubky 1 metru. Druhou skupinu jablečných hodinek už můžeme bez problémů ve vodě používat, konkrétně tedy u aktivit u hladiny, čímž se rozumí především plavání. Novější Apple Watch byste neměli používat při hloubkovém potápění, vodním lyžování a dalších podobných aktivitách, ve kterých se mohou dostat do kontaktu s vodou o vysokém tlaku. Oficiálně jsou Apple Watch Series 2 a novější odolné až do 50 metrů hloubky.

Můžete se s Apple Watch sprchovat?

Jak už jsem zmínil výše, tak existují jedinci, kteří Apple Watch ze zápěstí sundají pouze při nabíjení. To znamená, že se s nimi s největší pravděpodobností chodí i sprchovat, samozřejmě pokud využívají silikonový řemínek. Někteří jedinci ale mají ze sprchování s Apple Watch strach, což je svým způsobem pochopitelné. Nutno podotknout, že tyto obavy jsou rozhodně opodstatněné. V tomto případě ale není problémem voda jako taková, ale spíše různé mýdla, šampony a další přípravky, které mohou způsobit znehodnocení voděodolnosti. Pokud se při sprchování na Apple Watch dostane nějaké mýdlo, šampon či jiný přípravek, tak byste jej na povrchu neměli nechávat delší dobu. Ideálně uděláte, pokud provedete urychlené opláchnutí teplou vodou a následně Apple Watch vysušíte.

Water Lock a vypuzení vody

Pokaždé, když se s Apple Watch dostanete do vody, tak byste si měli aktivovat Water Lock. Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy se vám na displej Apple Watch (či iPhonu) dostala kapka vody a ihned poté nebylo zařízení možné klasickým způsobem ovládat. Kapku vody totiž dotykový displej chápe jako prst, který je na něm položený. Jednoduše se tak může stát, že vám taková kapka vody po odemčení otevře nějakou aplikaci, vytočí kontakt anebo udělá jinou paseku. Pokud aktivujete Water Lock, tak dojde k tomu, že displej Apple Watch přestane reagovat na veškeré doteky. I nadále budete samozřejmě schopni Apple Watch rozsvítit, a to pohybem ruky, každopádně pokud byste s aktivní funkcí Water Lock klepnuli prstem na displej Apple Watch, tak se nic nestane.

Water Lock můžete jednoduše aktivovat tak, že na Apple Watch otevřete ovládací centrum, a poté sjedete níže, kde klepněte na ikonu prvku s kapkou vody. Jakmile na tento prvek klepnete, tak se Water Lock okamžitě aktivuje a vy se budete moci ponořit do vody bez obav z toho, že by mohlo dojít k náhodnému „pomačkání“. Jakmile z vody vylezete, tak stačí Water Lock deaktivovat, a to tak, že dostatečně dlouze otočíte digitální korunku. Po tomto otočení se Water Lock jednak deaktivuje, a jednak se reproduktor Apple Watch pokusí vytlačit vodu ven, a to zvukem o určité frekvenci. Za žádných okolností se nesnažte vodu z Apple Watch vyklepat či nedej bože „vyšpárat“ nějakým ostrým předmětem. Poškodili byste tak speciální membránu, která slouží k ochraně proti vodě. Water Lock se také automaticky spustí tehdy, pokud aktivujete nějaké cvičení ve vodě. Po každé aktivitě ve vodě, ve které se nachází chlór (bazén) anebo sůl (moře), byste měli hodinky opláchnout v teplé vodě, a poté je usušit hadříkem.

Voděodolnost se může zhoršit

Jak už bylo nakousnuto v jednom z výše uvedených odstavců, tak se voděodolnost Apple Watch může postupem času a používáním zhoršit. Konkrétně může být odolnosti proti vodě narušena hned několika způsoby. Kromě již zmíněných „agresivních“ přípravků může dojít k narušení při využití opalovacích krémů, repelentů, kosmetických přípravků či rozpouštědel. Zároveň je samozřejmě nutné dávat pozor na to, aby vám hodinky nepadaly na zem – deformací těla by totiž mohlo dojít k vytvoření malého místa, skrz které se voda dostane do útrob jablečných hodinek. Apple Watch byste také neměli nosit do páry či sauny. Je nutné zmínit, že pokud dojde k poškození jablečných hodinek vodou, tak bude reklamace automaticky zamítnuta. Apple totiž poškození vodou nijak neopravuje a nekryje ho záruka.

Závěr

Ve vodě si toho s Apple Watch můžete dovolit více než s jablečným telefonem. I nadále je ale nutné, abyste převážně využívali selský rozum. Pokud vám teda hlava řekne, že byste hodinky raději měli sundat, rozhodně tak učiňte. Ve skutečnosti lze Apple Watch využívat při sprchování či plavání, a to bez nějakých problémů. Horší už to ale je v případě, že se vrhnete do nějaké aktivity, v rámci které by se hodinky mohly setkat s vodou o vysokém tlaku, popřípadě pokud máte v plánu jít do sauny či páry. Nezapomeňte také na to, že Apple Watch s poškozeným tělem či prasklým displejem rozhodně voděodolné nejsou.