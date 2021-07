Utopený iPhone je termín, který bude především v létě vyhledávat mnoho jedinců. Pokud sledujete náš magazín, tak jste si zajisté nedávno všimli článku, ve kterém jsme se (opět) věnovali voděodolnosti iPhonu. Konkrétně jsme si v tomto článku ukázali, jak voděodolnost Apple prezentuje „na papíře“, a jaká je ve skutečnosti. Jestliže si zakoupíte jakýkoliv iPhone 7 a novější, tak si můžete být jistí tím, že je voděodolný. Nejedná se však o vodotěsnost, takže to neznamená, že se do útrob zařízení nemůže dostat voda. Samozřejmě ale pokud do telefonu uděláte díru anebo jej jinak poškodíte, tak se voděodolnost ihned naruší a nemůžete počítat s tím, že je zařízení i nadále proti vodě odolné.

V tomto článku se společně podíváme na to, jak se zachovat, pokud zjistíte, že se do vašeho iPhonu dostala voda. Výše jsme uvedli, že voděodolné jsou veškeré iPhony 7 a novější, což logicky znamená, že iPhony 6s a starší oficiálně voděodolné nejsou. Jak už ale bylo zmíněno, tak za určitých podmínek se může voda dostat do útrob každého iPhonu. Stačí, když má zařízení prasklý displej či záda, popřípadě když je jiným způsobem poškozené. Zároveň svou voděodolnost ztrácí takové iPhony, které jsou nějakým způsobem opravované, jelikož při otevření zařízení dochází k narušení originálního lepení, které se nachází mezi displejem a tělem zařízení, a které zajišťuje voděodolnost. Jestliže se vám tedy podaří iPhone nějakým způsobem „utopit“, tedy pokud jste jej pustili do bazénu, moře, záchodu či kamkoliv jinam, tak pokračujte ve čtení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Utopený iPhone: Jak postupovat, pokud se do telefonu dostane voda

Pokud utopíte iPhone, tak je nutné konat opravdu velmi rychle, zároveň ale co možná nejvíce rozvážně. Jestliže iPhone spadl do vody, tak prvním krokem je, abyste jej urychleně vytáhnuli. V tomto případě jde doopravdy o každou sekundu, jelikož čím déle se iPhone bude nacházet ve vodě, tak tím více tekutiny se může dostat do útrob. Ihned po vytažení zařízení z vody jej okamžitě vypněte. Vypnutím zařízení zamezíte možnému zkratu či ostatnímu poškození hardwaru. Po úspěšném vypnutí jablečný telefon po dobu minimálně 48 hodin nezapínejte a ponechte jej na nějakém vzdušném místě – například parapet u okna. Vyhněte se však takovému místu, na kterém vzniká příliš velké teplo. Na přímém slunci totiž riskujete například poškození baterie.

Jakmile uběhne 48 hodin, tak se váš iPhone pokuste zapnout. Jestliže se vám jej zapnout podařilo, tak máte štěstí… rozhodně ale nelze říci, že máte vyhráno, a to kvůli korozi, viz níže. Pokud se vám iPhone zapnout nepodařilo, tak prozatím nevěšte hlavu. U starších baterií je možné, že se zařízení během dvou dnů kompletně vybilo, takže iPhone připojte k napájení a nějakou dobu vyčkejte, zdali se náhodou nenabije. Ještě předtím se však ujistěte, že se v Lightning konektoru nenachází žádná voda. V případě, že se iPhone po 48 hodinách v suchu a po nabití nepodařilo zapnout, tak je nutné se připravit na nejhorší scénář.

Rozebrání zařízení

Opravovali jste už někdy iPhone? Popřípadě patříte mezi technické typy, které se nebojí rozebrat nové zařízení? Pokud jste si byť na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak byste se měli pokusit iPhone rozebrat, a to ihned poté, co jej vytáhnete z vody. Právě díky tomu, že zařízení rozeberete, tak budete schopni ihned určit, zdali se do něj voda doopravdy dostala. Po otevření zařízení a případném určení škod odpojte konektor baterie, aby došlo ke kompletnímu utnutí energie. Otevřený iPhone pak ponechte po dobu minimálně 48 hodin na nějakém vzdušném místě, například na již zmíněném parapetu. Zároveň je ale nutné si dávat pozor na to, aby se dovnitř zařízení nedostalo mnoho prachu. Po 48 hodinách tak můžete stlačeným vzduchem prach případně vyfoukat ven. K vysušení vody z útrob iPhonu můžete využít například papírový kapesník, očištění lze provést s pomocí isopropylalkoholu.

Jestliže si na rozebrání zařízení netroufnete, tak máte dvě možnosti. Buď se budete modlit, že se iPhone podaří vysušit bez rozebrání, anebo zařízení ihned po vypnutí odnesete do nějakého ze servisů, které se o rozebrání postarají za vás. V takovém případě je ale doopravdy nutné jednat co možná nejrychleji. Takovou možnost tedy nejspíše využijí jen obyvatelé větších měst, ve kterých se všemožné servisy mobilních zařízení nachází na každém kroku. Některé prestižní servisy se mohou, kromě vysušení, také pokusit o oživení telefonu, který přestal kvůli styku s vodou kompletně fungovat.

Koroze a následná funkčnost

Voda a elektronika nikdy nepatřily mezi vzájemné kamarády. Pokud se totiž voda dostane do útrob vašeho iPhonu a nějakou dobu zde zůstane, tak začne způsobovat korozi. Ta se postupem času začne rozlézat dál a dál, až se jednoho dne rozleze tak moc, že zasáhne nějakou důležitou část základní desky a zařízení tak přestane kompletně fungovat. Může se jednat řádově o dny, týdny, měsíce a roky… anebo bude zařízení i nadále šlapat jako hodinky. Funkčnost telefonu, do kterého se dostala voda, lze prostě a jednoduše přirovnat k loterii. Nikdy totiž nemůžete s přesností určit, zdali jste měli štěstí či nikoliv. Je tedy třeba nic nepodcenit – dostane-li se voda do iPhonu, tak jej rozhodně co nejlépe vysušte, kromě toho nezapomeňte hlavně zálohovat pro případ, že by se objevila koroze. Záleží samozřejmě také na tom, zdali se zařízení dostalo do styku s chemicky ošetřenou vodou či třeba se slanou vodou z moře. Právě slaná voda je v tomto případě horší a „agresivnější“, s čímž je nutné počítat.

Rýže a ostatní mýty

Pokud si vyhledáte různé tipy, které vám mají poradit s vysušením utopeného telefonu, tak se na různých webech dost možná dozvíte o tom, že byste měli zařízení vzít a vložit ho mezi zrnka rýže. Pravdou ale je, že tento způsob vysoušení je úplně k ničemu. Rýže vám žádným způsobem nepomůže, a to kvůli povrchovému napětí, které rýži nedovolí vodu „vysát“. Zároveň je nutné, abyste zařízení doopravdy co možná nejdelší dobu nezapínali. Rozhodně tedy zapomeňte na „zkušební zapnutí“ po hodině od doby, kdy se ještě váš iPhone koupal v bazénu či moři. Je velmi nutné, aby před opětovným zapnutím zařízení co možná nejvíce vyschlo. Pokud by se totiž voda dostala do kontaktu s obvodem pod proudem, mohlo by dojít ke zkratu, což by mělo fatální následky. Zároveň se také vyhněte vysoušení na místech s vysokou teplotou – riskujete poškození baterie. Namísto toho zvolte místo, kde proudí vzduch.