Podívejte se, jak si iPhone 12 poradí s náročným testem voděodolnosti

O voděodolnosti iPhonů se toho v minulosti napsalo mnoho. Na základě výsledků testů z posledních let však obecně platí, že iPhony vydrží o něco více, než Apple deklaruje prostřednictvím specifické IPxx certifikace. Letošní iPhony nejsou výjimkou, jak ukázaly včera zveřejněné testy provedené serverem CNET.

Apple u nových iPhonů uvádí certifikaci voděodolnosti IP68, přičemž novinky by měly bez poškození vydržet ponořené v hloubce 6 metrů po dobu 30 minut. Redaktoři CNETu se to rozhodli otestovat a vydali se tak k jezeru Tahoe v Kalifornii, kde za pomocí podvodního dronu voděodolnost iPhonu důkladně otestovali.

Jak je patrné z videa které si můžete pustit výše, podmínky certifikace IP68 nový iPhone 12 zvládnul zcela bez problému. Po vynoření vše fungovalo jak má, jen zvuk reproduktoru byl mírně zastřený, to se však po delším pobytu ve vodě stává poměrně běžně. Redaktorům to však očividně nestačilo a vyzkoušeli, zdali si iPhone poradí s s náročnějším testem. iPhone 12 tak vzali a za pomocí podvodního dronu jej na dobu více než 40 minut ponořili do hloubky zhruba 20 metrů. Po vytažení z vody iPhone opět fungoval a nejevil žádné známky poškození, ty se však objevily necelé tři dny po otestování, během kterých iPhone vysychal. Po třech dnech jej nebylo možné spustit a při zapnutí automaticky naskakovalo okno diagnostiky, po připojení k Macu a snaze o obnovu softwaru vyskočila servisní notifikace. Nad rámec toho došlo ještě k silnému zapaření optických členů fotoaparátu a to jak u přední, tak u zadních kamer.

Standardní test deklarovaných vlastností tedy iPhone přežil, náročnější otestování se však neobešlo bez úhony. Pokud se chcete s iPhone vydat pod vodní hladinu, byť jen na několik minut, berte v potaz to, že Apple neakceptuje poškození vodou jako poškození s nárokem na záruční opravu, byť je voděodolnost jedním z hlavních marketingových taháků, které Apple používá. Také za to byla společnost v Itálii náležitě pokutována.