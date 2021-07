6 nových funkcí ve FaceTime v iOS 15 a macOS 12, o kterých jste možná nevěděli

Od představení nových operačních systémů od Applu uběhly aktuálně již více než tři týdny. Konkrétně Apple na úvodní prezentaci konference WWDC21 představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Po skončení úvodní prezentace se mohli vývojáři tradičně pustit do stahování a instalace prvních vývojářských beta verzí těchto systémů, veřejnost se pak beta verzí dočkala ve včerejších večerních hodinách. I když se to na první pohled nemuselo zdát, tak novinek je v nových systémech opravdu mnoho a na našem magazínu se jim neustále věnujeme. V tomto článku se konkrétně potíváme na 5 nových funkcí ve FaceTime, které přibudou v iOS 15, iPadOS 15 či macOS 12 Monterey.

Možnost zakládání a připojení přes odkaz

Apple věnoval představení novinek v aplikaci FaceTime relativně dlouhou dobu. A ono se rozhodně není čemu divit, jelikož novinek je v této komunikační aplikaci od Applu opravdu mnoho. Většina těchto novinek je k dispozici na veškerých Apple zařízeních, což je rozhodně skvělé. První úchvatnou novinkou je, že nově můžete vytvářet hovory a připojovat se k nim pomocí odkazu. To znamená, že pokud se bude chtít někdo připojit k vašemu FaceTime hovoru, tak bude stačit, abyste mu poslali odkaz. Není tedy nutné, abyste dotyčného měli v kontaktech, popřípadě abyste měli jeho telefonní číslo. Díky tomu bude možné FaceTime využít také ve firemní sféře a nikoliv pouze pro klábosení s rodinnými příslušníky či kamarády.

Využívání na jakékoliv platformě

Po přečtení výše uvedeného odstavce vás dost možná napadlo, co se stane, když odkaz pro připojení k hovoru otevře někdo, kdo nevlastní Apple zařízení. Mnoho z vás nejspíše čeká, že se dotyčnému objeví zpráva o tom, že jeho zařízení FaceTime nepodporuje. K našemu překvapení se ale naopak Apple rozhodl, že FaceTime zpřístupní naprosto všem, a to tím nejlepším způsobem. Máte-li jablečné zařízení a otevřete na něm odkaz pro FaceTime, tak se klasicky spustí aplikace FaceTime. Pokud však tento odkaz otevře například někdo, kdo má zařízení se systémem Windows či Android, tak dojde k otevření webového rozhraní, v rámci kterého se dotyčný uživatel bude moci bez problémů k hovoru připojit.

Portrétní režim

Jestliže jste v době koronavirové krize pracovali z domova, popřípadě pokud jste z domova studovali, tak jste k tomu nejspíše využívali jednu z předních komunikačních aplikací – tzn. například Microsoft Teams, Google Meet či Zoom. Určitě si jste vědomí toho, že všechny tyto aplikace disponují funkcí, díky které si můžete nechat rozostřit vaše pozadí. Díky tomu tak zůstane zaostřena pouze vaše hlava a ostatní účastníci neuvidí, co se za vámi nachází. Díky tomu tak nemusíte před každým hovorem uklízet. FaceTime touto funkcí nedisponoval, tedy až doposud. V iOS 15, iPadOS 15 a macOS 12 Monterey je tedy konečně možné pozadí rozostřit. Samozřejmě dal Apple této funkci název portrétní režim, jedná se tak opět o „něco extra“. Nutno však podotknout, že je tato funkce k dispozici jen u iPhonů a iPadů s čipem A12 Bionic a novějším, Mac pak musí disponovat čipem M1 (a novějším).

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Speciální efekty pro mikrofon

Výše jsme se společně podívali na novou funkci, která má co dočinění s úpravou obrazu při volání. Kromě obrazu je ale nově také možné aktivovat speciální efekty pro audio, potažmo pro váš mikrofon. Konkrétně jsou k dispozici celkově tři režimy, ve kterých můžete váš mikrofon provozovat. Prvním režimem je Standardní – pokud jej aktivujete, tak se bude zvuk z vašeho mikrofonu odesílat klasickým způsobem. Dále je ale k dispozici režim Izolace hlasu, díky kterému druhá strana uslyší pouze váš hlas, a to i v případě, že se nacházíte v nějakém rušném prostředí, například v kavárně. Třetím dostupným režimem je Široké spektrum, v rámci kterého druhá strana uslyší naprosto vše, co se kolem vás děje, a to ještě citlivěji než v režimu Standardní.

Prostorový zvuk

Pokud patříte mezi jedince, kteří se zajímají o společnost Apple, tak vám zajisté před nějakou dobou neunikly informace o tom, že Apple spouští v rámci své streamovací služby Apple Music funkci prostorového zvuku Dolby Atmos. Pokud prostorový zvuk aktivujete, tak získáte multidimenzionální zážitek, který přesahuje pouhý poslech hudby a který vás přemístí přímo doprostřed zvuku. Poslouchat jej můžete na jakýchkoli sluchátkách, vestavěných reproduktorech iPhonu, iPadu nebo Macu a na Apple TV 4K. Dobrou zprávou je, že se prostorový zvuk dostává i do FaceTime. Díky tomu uslyšíte hlas druhé strany z toho směru, ze kterého mluví. Pokud tedy uvidíte, že se na kameře dotyčný nachází nalevo a mluví, tak zvuk uslyšíte z levé strany sluchátek.

Zobrazení v mřížce

Jestliže se na vašem jablečném zařízení ocitnete ve skupinovém video hovoru, tak jistě víte, že se obraz jednotlivých uživatelů rozmístí všelijak po okně aplikace. V nových verzích operačních systémů ale přichází nová funkce, díky které si můžete jednoduše aktivovat zobrazení ve mřížce. Díky tomu bude obraz všech uživatelů stejně velký a zarovnaný ve mřížce. Díky tomu získáte o dost lepší přehled o tom, kdo zrovna mluví. Okolo obrazu konkrétního jedince, který začne mluvit, se navíc objeví zvýraznění. Na iPadu a Macu bude možné v rámci mřížky zobrazit až 18 uživatelů zároveň, na iPhonu bohužel pouze 6 uživatelů. Rozhodně se pro většinu z nás jedná o perfektní funkci, kterou při skupinových hovorech využijeme.