Apple prodloužil partnerství s nadací (RED) v boji proti koronaviru

V dubnu minulého roku Apple oznámil, že přesměruje část výnosů z prodeje (PRODUCT) RED do globálního fondu proti nemoci COVID- 19. Ten zajišťuje podporu zdravotnickým systémům, které jsou nejvíce ohrožené. Původně měly tržby z červených variant produktů putovat na boj proti COVID-19 do 30. června, nyní společnost prodloužila období do 30. prosince.

Partnerství s nadací (RED) trvá již od roku 2006, kdy se Apple připojil k misi na ukončení epidemie HIV/ AIDS v subsaharské Africe. Čtrnáct let spolupráce vedlo k darům ve výši téměř 250 milionů dolarů. S nástupem pandemie koronaviru ale začaly přibývat další problémy. Narušila totiž průběh klíčových programů, a v nejvíce zasažených oblastech HIV/ AIDS bylo potřeba zajistit kontinuitu života příspěvky na zmírnění jejího dopadu.

Koupí produktů a příslušenství (PRODUCT) RED, jako jsou například (PRODUCT) RED iPhone 12, iPhone 12 mini, (PRODUCT) RED Apple Watch Series 6, (PRODUCT) RED kožená a silikonová pouzdra společnosti MagSafe, můžete pomoci v boji i vy. Do 30. prosince budou všechny uznatelné výnosy z těchto nákupů směřovány do globálního fondu COVID- 19. Na stejný účel kromě toho do 7. prosince Apple věnuje 1 $ za každý nákup uskutečněný prostřednictvím Apple Pay na apple.com, v aplikaci Apple Store nebo v Apple Store.