MagSafe u iPhonů 12 není jen k nabíjení. Muž pomocí něj dokázal vylovit telefon z kanálu

Poslední dobou relativně často slýcháváme příběhy, kdy iPhone vlastníkovi někam upadne. Tam přežije extrémní podmínky a následně jej uživatel zachrání, přičemž smartphone s logem nakousnutého jablka i nadále bez obtíží funguje. Příkladem budiž například iPhone 11 Pro Max, který ve vodotěsném obalu přežil na dně jezera rok. Jako další lze zmínit iPhone 11 Pro, jenž vydržel na dně kanadského jezera celkem měsíc, a vylovit jej pomohl rybářský prut vybaven magnety. Jak se zdá, tento příběh slyšel i muž z Berlína, který musel řešit opravdu svízelnou situaci.

Muži spadl jeho nový iPhone 12 Pro do kanálu. Jelikož se skutečně nejedná o levnou záležitost a hrdina příběhu to zřejmě považoval za dobrý nápad, vydal se do kanálu iPhone vylovit. Jak uvádíme výše, zřejmě slyšel o příběhu dámy z Kanady. Do stoky totiž vyrazil s rybářským prutem, na jehož konci byl MagSafe. Jak můžete vidět v galerii na boku odstavce, po několika zřejmě dlouhých a zapáchajících minutách se iPhone 12 Pro skutečně podařilo z kanálu vysvobodit. Po důkladné očistě pak zařízení i nadále funguje. Kamarád zachránce rovněž na Twitteru uvádí, že v kanalizaci nalezli také Nintendo Switch. Zachránce si zaslouží potlesk za odvahu, a to jak za odhodlání vstoupit do kanálu, tak za úmysl iPhone z prutu oddělat holou rukou. My v redakci bychom se asi smířili s osudem. Vlezli byste pro svůj iPhone do kanálu?