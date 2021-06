Unikly fotky dosud nepředstavených barevnách variant příslušenství k AirTagům

Zdá se, že stojíme na prahu představení nových barevných variant příslušenství pro lokalizátory AirTag. Naznačuje to alespoň nová nabídka klíčenek a poutek na eBay, která obsahuje právě doposud nevydané barvy. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby se ovšem o vytvoření nabídky nepostaral prodejce, který je dle všeho jedním ze zaměstnanců dodavatelského řetězce Applu a přes eBay se zbavuje zřejmě nakradených kousků. V minulosti totiž takto s předstihem prodával například nejrůznější kabely a adaptéry obrandované Applem, které byly do pár týdnů oficiálně představeny.

Podle nových fotek se zdá, že se minimálně u klíčenky dočkáme nové žluté varianty, do které přebarví Apple i kožené poutko. Co se pak týče dalších poutek počítá se se světle modrou a světle červenou – v obou případech pak v polyuretanovém provedení, které je oproti kůži levnější a zároveň humálnější. Jelikož se ve všech případech jedná o veselé barvy, nedalo by se divit tomu, kdyby je Apple představil coby letní edici příslušenství pro AirTagy. Kdy se tak stane sice v tuto chvíli zatím s jistotou říci nelze, jako poměrně pravděpodobné se však jeví WWDC konané příští týden.