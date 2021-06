Vznik a vývoj Apple Pencil v kostce

V současné době je na světě již druhá generace Apple Pencil a hojně se spekuluje o příchodu třetí generace. První Apple Pencil byla představena v září roku 2015, na trh byla uvedena v listopadu téhož roku, a na jejím designu se podílel tehdejší šéfdesignér Jony Ive. Právě Ive v jednom ze svých dřívějších rozhovorů zavzpomínal na vznik a vývoj Apple Pencil, a jedná se o velmi zajímavé povídání.

Apple Pencil první generace Apple Pencil iFixit apple pencil Apple Pencil Apple Pencil Apple Pencil +5 Fotek Apple Pencil package Apple Pencil iPad Pro Apple-Pencil-image-002 Apple Pencil Apple Pencil Vstoupit do galerie

Vývoj Apple Pencil první generace probíhal souběžně s vývojem a navrhováním prvního iPadu Pro. Cílem vývoje obou zařízení bylo poskytnout uživatelům autentický pocit práce s tužkou a papírem při současném zachování všech výhod digitálního způsobu tvorby všeho druhu. Když byla Apple Pencil vydána, řada lidí poukazovala na legendární větu Steve Jobse “Kdo potřebuje stylus?”. Apple Pencil ale neměla být tradičním stylusem. Mezi největší počáteční výzvy patřilo navrhnout Apple Pencil tak, aby si s ní uměl poradit tehdejší operační systém iOS. Ten byl totiž primárně navržen pro práci s prsty, nikoliv s jemným hrotem digitální tužky. Ive v této souvislosti prohlásil:”Věřili jsme, že pokud jste zvyklí trávit hodně času používáním štětců, tužek a per, bude toto pro vás jakýmsi rozšířením, bude vám to povědomé”. Dosáhnout ale toho, aby bylo možné s Apple Pencil pracovat co možná nejpřirozeněji, nebylo podle Iva zrovna nejlehčí.

Jednou z vlastností Apple Pencil je citlivost na tlak, která uživatelům umožňuje kreslit různé druhy čar a linek. Náklonem Apple Pencil lze zase snadno stínovat. Když si Apple Pencil v roce 2015 začala po svém uvedení do prodeje nacházet svou cestu k prvním majitelům, objevovala se hlášení uživatelů, kteří byli překvapeni tím, co všechno se s Apple Pencil dá dělat, a jak skvěle dokáže zastoupit všechny nástroje pro malbu a kresbu. Ive prohlásil, že kombinace Apple Pencil a iPadu Pro měla uživatelům poskytnout možnost “dělat věci, o jejichž provedení v analogovém světě by se vám ani nesnilo”. Apple Pencil ve spolupráci s iPadem Pro také využívala většina členů designérské týmu společnosti Apple. “Užívali jsme si to, že jsme prostě jen mohli držet Apple Pencil stejným způsobem jako například pero, a prostě začít kreslit,” uvedl, a dodal, že ve chvíli, kdy si uvědomíte, že Apple Pencil používáte prakticky bezmyšlenkovitě, překračujete hranici, za kterou se pro vás toto příslušenství stává skutečně výkonným a silným.