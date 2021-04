Objevilo se reálné video Apple Pencil 3. Takto bude vypadat

Příchod nové generace Apple Pencil příští týden je prakticky jistý. Vyplývá to totiž jak z tvrzení čím dál většího počtu leakerů a analytiků, ale také z relativně nedávného úniku fotky a dnešního úniku videa. To na svůj Twitter vyvěsil konkrétně leaker vystupující pod přezdívkou @ileakeer, který si v minulosti již pár přesných předpovědí připsal – byť většina byla z jiného světa než toho jablečného. Na video se můžete podívat níže ve tweetu.

Ačkoliv zachycuje video novou Apple Pencil 3 jen částečně, lze z něj velmi dobře rozeznat, že by si měla tužka zachovat stejný tvar jako její předešlá generace, avšak místo matného povrchu by měla vsadit na lesklý. Co se pak týče hrotu, ten se zdá být též stejný jako v případě Apple Pencil 2. generace a stejným způsobem pak bude zcela určitě řešeno i její nabíjení. Hrana tužky je totiž evidentně rovná, aby byla snadno připnutelná k boku iPadu.

Z videa bohužel cokoliv detailnějšího o tom, co by mohla tužka přinést oproti své předchůdkyni navíc říci nelze. V kuloárech se však šušká o zvýšení citlivosti na poklepy či přidání dalších senzorů, které by Pencil opět o něco více přiblížily klasické tužce, jelikož by měly tabletu pomoci ještě lépe zaznamenat veškeré její pohyby včetně náklonů, přítlaků a tak podobně. Kvůli tomu by však mohla být Pencil kompatibilní jen s iPady Pro letošní generace.

