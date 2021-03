Applu unikla reálná fotka Apple Pencil 3. Takto bude vypadat

S novou generací iPadů Pro představí Apple velmi pravděpodobně i novou generaci své chytré tužky Apple Pencil. Vyplývá to alespoň z informací a fotky leakera vystupujícího pod přezdívkou Mr. White, který se v minulosti již několikrát ukázal jako poměrně spolehlivý. Na co se tedy můžeme u Apple Pencil 3 těšit?

Kvalita fotky není bohužel nikterak valná, kvůli čemuž lze s jistotou říci maximálně to, že u ní chystá Apple návrat lesklého povrchového opracování, jako tomu bylo u Apple Pencil 1. generace. Z některých odlesků na lesklém těle se nicméně též zdá, že budou zachovány hrany, které naopak přinesla Apple Pencil 2. generace, spolu s magnetickým bezdrátovým nabíjením skrze nabíjecí dock iPadu Pro.

Takto vypadá Apple Pencil 1. a 2. generace:

Co dalšího by tužka mohla světu přinést je sice v tuto chvíli nejasné, ale obecně se dá očekávat nasazení dalších ovládacích prvků pro snadnější spouštění softwarových nástrojů na tabletu. Lepší by dále mohla být i její citlivost či výdrž. Další detaily o ní pak pravděpodobně přinesou až následující týdny, ve kterých se dají očekávat další úniky informací odhalující novinku s předstihem.