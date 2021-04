Co všechno umí vaše Apple Pencil a jak využít její potenciál na maximum

Apple Pencil je výborným doplňkem k vašemu iPadu. Kromě kreslení zvládá také skicování, psaní, můžete s ní ale také ovládat řadu prvků na vašem iPadu. V dnešním článku vám představíme několik funkcí Apple Pencil, o kterých jste možná neměli ani tušení.

Nástroje a deaktivace prstů

Jednou z výhod iPadu je možnost kreslení prsty i Apple Pencil. Ne vždy se ale toto nastavení hodí. Pokud chcete mít jistotu, že váš iPad bude registrovat pouze vstup z vaší Apple Pencil a nikoliv z prstů, spusťte na svém iPadu Nastavení -> Apple Pencil, kde stačí už jen aktivovat volbu Kreslit jen pomocí Apple Pencil. Pokud máte Apple Pencil druhé generace, můžete si v Nastavení -> Apple Pencil nastavit, jaké nástroje budete mít k dispozici a jaké akce budou spuštěny po dvojitém poklepání na Apple Pencil.

Otevření poznámek poklepáním na zamčený iPad

iPad nabízí v případě obou generací Apple Pencil užitečnou funkci, díky které můžete po poklepání Apple Pencil na zamčenou obrazovku iPadu otevřít novou poznámku. O soukromí se nemusíte obávat – dokud iPad neodemknete, bude k dispozici pouze daná poznámka. Možnost tvorby poznámky ze zamčené obrazovky iPadu můžete aktivovat v Nastavení -> Poznámky, kde aktivujete možnost Přístup ze zamknuté obrazovky a nastavíte, jaká akce má po klepnutí Apple Pencil nastat.

Pořízení screenshotu

Apple Pencil můžete na svém iPadu použít také k pořízení snímku obrazovky. Stačí položit hrot Apple Pencil do kteréhokoliv z rohů vašeho iPadu a poté provést gestu potažením směrem do středu displeje. Dojde automaticky k pořízení snímku celé obrazovky a systém vás zároveň přesune do nástroje pro anotaci, kde můžete právě pořízení snímek dále upravit, sdílet, zvolit způsob uložení, nebo jej přesunout do koše.

Funkce Scribble

Na iPadu s operačním systémem iPadOS 14 a novějším můžete využít také funkci Scribble. Pokud ji aktivujete, můžete s pomocí Apple Pencil psát ručně všude, kde je to možné, a systém vaše ruční psaní převede na tradiční. Nejprve spusťte Nastavení -> Apple Pencil, kde aktivujete funkci Rukopis. Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte si také v Nastavení -> Klávesnice nastavit anglickou klávesnici, není ale potřeba ji mít aktivovanou.

Obkreslujte

Bavilo vás v dětství obkreslování, kdy jste například na okno přiložili původní kresbu, překryli ji prázdným papírem a obkreslili? Totéž můžete provést také u iPadu – stačí na displej iPadu opatrně položit papír s kresbou, kterou na něj chcete přenést, a poté začít po papíře za pomoci Apple Pencil danou kresbu obkreslovat. Apple Pencil je natolik precizním nástrojem, že zvládne i tento úkol, papír s původní kresbou by ale neměl být příliš silný.