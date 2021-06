Android TV od Oravy – maxi zábava, dokonalý online reset

Už ani televizor není jen televizor, ale rovnou interaktivní centrum domácí zábavy, které se maximálně přizpůsobuje vašim preferencím a poskytne vám zábavný reset po náročném dni.



Android TV jsou stále více v kurzu právě proto, že díky zabudovanému operačnímu systému Android, který důvěrně známe ze smartphonů, nám umožňují na velkorysé TV ploše dělat přesně to, co v online světě milujeme – surfovat na internetu, stahovat různé aplikace na sledování oblíbených filmů , seriálů i videí na různých streamovacích platformách, sdílet fotky i videa na sociálních sítích, komunikovat s blízkými či hrát různé počítačové hry. To vše na maxi ploše v dechberoucím rozlišení a v dokonale realistickém barevném vykreslení.

Takovým je i nejnovější UHD Android Smart LED televizor s Wifi Orava LT-Andr55 A01. Na 55“ (139 cm) obrazovce s UHD rozlišením (3 840 x 2 160) si vychutnáte křišťálově čistý obraz, ostré detaily i v rychlých sekvencích, výraznější kontrast a přirozený pohyb, co vás dokonale vtáhne do děje napínavého filmu i adrenalinové počítačové hry .

Má zabudovanou Wifi i připojení na LAN, nechybí mu Bluetooth, funkce PVR pro nahrávání obsahu na externí disk či USB, abyste si ho mohli prohlédnout tehdy, když vám to nejvíce vyhovuje.

Technologie HDR dělá obraz ještě více realističtější a to díky detailním barvám a lepšímu kontrastu. Sledování filmů na televizorech Orava s HDR proto přináší fantastický zážitek, jaký jste dosud před televizí nezažili. Pohodlně jej propojíte i s herní konzolí, zesilovačem, připojíte na něj sluchátka. Intuitivně se ovládá pomocí přibaleného dálkového ovladače, po stažení aplikace jej však lze ovládat i přes smartphone. Kromě schopností okouzlí i elegantním ultra slim designem, který sedne do každého obývacího pokoje.

