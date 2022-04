TCL přináší evropským zákazníkům výjimečný zážitek z domácí zábavy, uvádí nové modely televizorů TCL řady C i nové TCL soundbary

Tisková zpráva: TCL Electronics (1070.HK), jeden z dominantních hráčů v globálním odvětví výroby televizorů a přední značka spotřební elektroniky, dnes představila nové modely televizorů QLED a Mini LED řady C, které budou během tohoto roku postupně uvedeny na evropský trh. Společnost TCL implementuje pokročilé zobrazovací technologie do svých modelů televizorů MiniLED QLED nejnovější generace a nabízí ten nejlepší zážitek i pohlcující zábavu na televizorech velkých formátů. TCL dále zvyšuje laťku audio zážitků a uvádí novou řadu soundbarů, včetně druhé generace své vlastní oceňované technologie RAY•DANZ.

Nové modely televizorů řady TCL C

V roce 2022 chce TCL i nadále inspirovat k dokonalosti v duchu sloganu „Inspire Greatnes“, a proto tato společnost pracovala na nových Mini LED a QLED televizorech, aby nabídla digitálně propojenou zábavu pomocí pokročilých zobrazovacích technologií. V roce 2022 přidává TCL čtyři nové modely do své řady C a vychází vstříc požadavkům svých zákazníků. Nové modely řady C jsou: TCL Mini LED 4K TV C93 a C83, TCL QLED 4K TV C73 a C63.

To nejlepší z technologií TCL Mini LED a QLED

Od roku 2018 se společnost TCL zaměřuje na rozvoj technologie Mini LED, kde zaujímá vedoucí pozici. Tento rok, opět s ambicemi stát se hlavním hráčem v odvětví televizorů Mini LED, společnost TCL provedla významná vylepšení této technologie. Zcela nové Mini LED modely C93 a C83 nyní nabízejí ještě lepší vizuální zážitky díky vysokému a přesnému kontrastu, menší chybovosti, vyššímu jasu i lepší stabilitě obrazu.

Optimalizovaný a plynulý zážitek pro všechny milovníky videoher

Společnost TCL je aktivním hráčem ve světě počítačových her. Poskytuje hráčům vysoce kvalitní obrazovky a nekonečné herní možnosti pro lepší zážitky z hraní. V roce 2022 se TCL posunula o krok dál a u svých modelů řady C nasadila obnovovací frekvenci s hodnotou 144 Hz1. Zajistila tím rychlejší odpověď systému, ostřejší zobrazování a bezproblémové hraní her. Modely řady TCL C s obnovovací frekvencí 144 Hz podpoří hry náročnější na vyšší a rychlejší zobrazovací frekvence, aniž by došlo k porušení obrazovky. Dynamická obnovovací frekvence přizpůsobí přehrávání obsahu a poskytne plynulejší a bezproblémové hraní her, takové, jaké si přejí jejich tvůrci.

Pro hráče je odezva systému stejně důležitá jako dobrý obraz. Televizory řady TCL C63 díky technologiím HDMI 2.1 a ALLM poskytnou hráčům zážitek z hraní her při nízké prodlevě systému a umožní nejlepší automatické nastavení obrazu.

Hráče s profesionálními ambicemi potěší navíc na televizorech TCL C93, C83 a C732 režim Game Master Pro, který zajistí automatické přidání herních funkcí pro plynulé akční hraní, nízkou latenci a nejlepší nastavení obrazu pro hraní her díky podpoře technologií HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR a 120 Hz VRR, FreeSync Premium a herního panelu Game Bar.

Filmový zážitek díky zvuku ONKYO a Dolby Atmos

Jde o to, plně se ponořit do zvuku. Televizory řady TCL C přinášejí technologie ONKYO a Dolby Atmos. Reproduktory ONKYO jsou navrženy pro přesný a čistý zvuk a umožňují vychutnat si zvuk Dolby Atmos přímo doma. Může to být intimní dialog nebo komplexní zvukový formát, kdy každý detail oživne v bohaté čistotě a hloubce a zazní krystalicky jasný zvuk.

Modely TCL C93 mají vysoce kvalitní zvukový systém ONKYO 2.1.2 s integrovanými, dopředu vyzařujícími reproduktory, dedikovaný basový reproduktor a dva vertikální, vzhůru vyzařující reproduktory pro vertikální zvuk Atmos.

Modely TCL C83 přinášejí pohlcující řešení ONKYO 2.1 s integrovanými stereo reproduktory. Tato řada má také dedikovaný basový reproduktor umístěný na zadní straně televizoru a přináší filmovou kvalitu zvuku, který přenese filmový zážitek do další dimenze.

Nekonečná zábava s Google TV

Všechny nové televizory řady TCL C jsou nyní na platformě Google TV a umožňují uživatelům snadno přistupovat k jejich oblíbenému digitálnímu obsahu z jednoho místa, ale také ke všem nejnovějším funkcím vyvinutým společností TCL. Pomocí Google TV a vestavěné funkce Google Assistant nové televizory TCL řady C nyní uživatelům odemknou dveře k nekonečným možnostem zábavy na nejpokročilejších chytrých systémech Smart TV. Uživatelům nabídnou snadný přístup k jejich digitálnímu obsahu, a to díky integrované funkci ovládání hlasem.

Uchvacující obraz na velkoformátových televizorech

Díky inovačním a výrobním možnostem společnosti TCL jsou nové modely televizorů řady TCL C (ale také TCL P) nyní k dostání i v 75palcových velikostech. Pro další vylepšení pohlcujícího zážitku přináší TCL na trh také dva 85palcové modely (u řady C73 a P73) a také extra velký model s uhlopříčkou 98 palců u řady C73.

Prémiový, bezrámečkový elegantní design

TCL vždy zvedá laťku designu televizorů. Luxusní nádech nových modelů řady TCL C představuje elegantní, ale také funkční bezrámečkový design, který je doplněn kovovým stojanem. Bez rámečku tak tyto nové modely nabízejí větší obrazovou plochu.

Všechny nové modely televizorů v jednotlivostech vycházejí vstříc očekáváním zákazníků. Modely TCL C63 mají nastavitelný duální stojan3, který umožňuje přidat soundbar nebo postavit televizor ve velkém formátu na jakýkoli povrch. TCL C73, C83 a C93 mají pro snadné umístění elegantní centrální kovový stojan. Ultratenký design modelů C83 a C93, které získaly Red Dot Awards, představuje nejen vzor kvalitního provedení, ale také odolný produkt, který se hodí do každého obývacího pokoje.

Nové modely řady TCL P

TCL dále doplňuje své produktové portfolio televizorů s pokročilou technologií o nové modely řady TCL P na platformě Google TV s rozlišením 4K HDR. Jsou to modely TCL P73 a TCL P63.

Nové soundbary

Firma TCL podnikla velký krok na poli audio technologií. V roce 2022 přináší zcela novou řadu inovativních soundbarů. Všechny tyto nové produkty koncentrují nejnovější technologické inovace a jsou perfektním doplněním televizorů TCL.

TCL C935U – druhá generace technologie RAY•DANZ

TCL uvádí nový soundbar TCL C935U, který získal ocenění Red Dot. Vlajková loď v segmentu soundbarů se zvukem 5.1.2 Dolby Atmos má bezdrátový subwoofer, vylepšenou technologii RAY•DANZ a jde ruku v ruce s obrazovou kvalitou televizorů TCL podporující technologii Dolby Vision. Soundbar využívá originální řešení zpětného ohnutí u bočních reproduktorů a směřuje zvuk na akustické odražeče. Oceňovaná technologie RAY•DANZ vytváří širší a homogenní zvukové pole (ve srovnání s běžnými soundbary), aniž by musela být použita digitální úprava zvukového signálu, tedy bez kompromisů v kvalitě zvuku, jeho přesnosti a čistotě. Uživatelé zažijí skutečný filmový zážitek díky extrémně širokému zvukovému poli tvořenému pěti zvukovými kanály, třemi vzhůru vyzařujícími reproduktory s bezdrátovým subwooferem a také díky nízké latenci A/V systému. Nový soundbar TCL C935U se snadno propojuje s dalšími zařízeními, a je perfektním doplněním televizorů TCL QLED C635 a C735.

TCL P733W – sofistikovaný soundbar 3.1 s bezdrátovým subwooferem

Soundbar P733W využívá technologii DTS Virtual X, má bezdrátový subwoofer a nabízí prostorový 3D zvuk, který přináší veškeré detaily zvukové stopy a mění každý film nebo hudební nahrávku v multidimenzionální audio zážitek. Podpora Dolby Audio zajišťuje plný, čistý a silný zvuk. Díky vestavěné umělé inteligenci AI-IN mohou uživatelé nastavit i optimalizovat zvuk nejen podle místnosti, ale také podle okolního prostředí a dosáhnout nejlepšího zážitku díky nastavení a kalibraci zvuku. Díky funkci Bass Boost je zajištěno jednoduché zvýšení úrovně basové linky pouhým stisknutím tlačítka. Soundbar podporuje Bluetooth 5.2 + Sound Sync (TCL TV) a může být jednoduše připojen k televizoru. Díky funkci Bluetooth Multi-Connection mohou uživatelé připojit dvě různá chytrá zařízení současně a bezproblémově mezi nimi přepínat.

TCL S522W – jednoduše ohromující zvuk

Nový soundbar TCL S522W nabízí ohromující a čistý zvuk díky preciznímu nastavení a zprostředkuje to, co umělec zamýšlel. Výsledkem je neopakovatelný zážitek. Testován a odladěn v oceňovaném belgickém studiu iLab byl tento soundbar vyvinut týmem TCL, který má výbornou zkušenost se zpracováním zvuku a akustikou. Soundbar je vybaven kanálovým systémem 2.1 se subwooferem a má za úkol vylepšit zážitek díky přednesu, který zaplní poslechovou místnost ohromujícím zvukem. Má tři audio režimy (Film, Hudba a Zprávy). Soundbar je vybaven připojením Bluetooth pro snadné bezdrátové streamování. Uživatel tak může přehrávat oblíbenou hudbu, kdykoli soundbar propojí se svým zdrojovým zařízením. Bezdrátové propojení umožní také volit různé umístění soundbaru. Navíc lze soundbar snadno ovládat pomocí jednoduchého dálkového ovladače nebo ovladače televizoru.