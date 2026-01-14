Ušetřete na DATARTu s TCL Week při nákupu skvělých televizí!

Pokud už delší dobu pokukujete po nové televizi a říkáte si, že by to chtělo konečně posunout domácí sledování filmů a seriálů o kus dál, teď je na to ideální chvíle. TCL má totiž nyní na DATARTu akci s názvem TCL Week, která dává nákup nové televize do výrazně příznivějšího světla. Ať už vás láká větší úhlopříčka, lepší obraz nebo prostě jen chuť udělat si doma malé kino, tahle nabídka stojí za pozornost.
TCL Week: sleva nebo dárek, výběr je na vás
V průběhu TCL Week můžete u vybraných modelů televizí využít buď zajímavé slevy, které jsou rovnou započítané v ceně, nebo získat automatický dárek k nákupu. Žádné složité kódy ani dodatečné podmínky, vše vidíte rovnou u produktu. A co je na celé akci příjemné, dárky nejsou jen symbolické drobnosti, ale plnohodnotná zařízení, která doma skutečně využijete.
Podle zvoleného modelu televize můžete k objednávce získat například čističku vzduchu TCL Breeva ve variantě A3W nebo A5W, mobilní telefon TCL 50 NXTP5, tablet TCL NXTPAPER 11 nebo robotický vysavač TCL Sweeva 2000. Jinými slovy, kromě nové televize si můžete rovnou vylepšit i další část domácnosti.
Kino zážitek bez kompromisů
Televize TCL si dlouhodobě zakládají na dobrém poměru ceny a výkonu, a právě během TCL Week je to vidět ještě o něco víc. Ať už sledujete filmy večer po práci, seriály o víkendu nebo sportovní přenosy, kvalitní obraz a solidní zvuk dokážou zážitek posunout úplně jinam. V kombinaci s aktuálními slevami nebo hodnotným dárkem navíc dává pořízení nové TV mnohem větší smysl než obvykle.
Kdy a kde akce platí
Akce TCL Week probíhá od 5. do 19. ledna 2026, případně do odvolání, a to jak online, tak i v kamenných prodejnách DATART. Pokud plánujete nákup přímo na prodejně, dostupnost konkrétního modelu si můžete snadno ověřit předem. Jen je dobré počítat s tím, že slevy nelze kombinovat s jinými akcemi. VIP zákazníci mají své zvýhodnění započítané přímo ve VIP ceně vybraných produktů.
Pokud tedy novou televizi plánujete a čekali jste na správný moment, TCL Week je přesně ten typ akce, kdy se vyplatí přestat jen pokukovat a jít si pro konkrétní kus techniky domů.