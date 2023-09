Recenze Orava WCH-003 LED: Parádní lampička s integrovanou bezdrátovou nabíječkou (nejen) na váš noční stolek

Decentní, s příjemným ovládáním a spojující v sobě funkci Qi bezdrátové nabíječky a praktické lampičky, takový je produkt WCH-003 LED známého výrobce Orava, jež na trhu působí již více než půl století a svým přístupem kladoucím důraz na kvalitu a nápaditý design dokáže konkurovat i velkým hráčům.

WCH-003 LED se nesnaží ohromit desítkami funkcí nebo stovkami barevných odstínů, namísto toho přichází v opravdu kompaktním a zároveň flexibilním provedení, se kterým bez problému nabijete svůj smartphone, přečtete si oblíbenou novelu nebo si decentně osvětlíte místnost při vstávání.

Co se nachází v balení

Není se třeba obávat žádného složitého kompletování. V krabici s praktickým úchytem nahoře najdete samotnou nabíječku s lampičkou, 5V/3A napájecí adaptér barevně sladěný s bílým odstínem zařízení a uživatelský manuál v češtině a několika dalších jazykových mutacích. Stačí tedy zasunout konektor a jste připraveni ke svícení i nabíjení.

Funkce a ovládání

Sám výrobce produkt vnímá primárně jako bezdrátovou nabíječku. Po umístění smartphonu na plochu pod ramenem lampičky, zvýrazněnou patřičným symbolem, telefon s podporou standardu Qi reaguje prakticky okamžitě. Samozřejmě platí, že čím přesnější je umístění zařízení, tím efektivněji je nabíjeno.

Ovládání je poměrně jednoduché a přímočaré. K dispozici máme 3 dotykové ovládací prvky. Časovač, vypínač a přepínač režimů.

Funkce časovaného vypnutí je přístupná prostřednictvím dlouhého stisknutí dotykové plochy se symbolem hodin. Následně uživatel zaznamená dvojí bliknutí, což potvrzuje, že byla funkce aktivována, přičemž časový interval do vypnutí činí 40 minut od chvíle spuštění.

Vypínač slouží kromě funkce vyplývající z jeho pojmenování také k řízení stmívání, respektive nastavení intenzity, a to skrze dlouhé stisknutí. První způsobí postupné snížení jasu a druhé naopak jeho nárůst.

Poslední v řadě je pak dotykový ovladač označený „M“ určený k výběru jednoho ze 3 režimů svícení. Na výběr je nastavení přirozeného, studeného bílého a teplého žlutého světla, mezi nimiž lze libovolně přepínat opakovaným stisknutím. V praxi se rozsvítí sada žlutě či bíle tónovaných diod nebo jejich kombinace.

Klíčové parametry a využití

Zařízení se kromě praktického a velmi přizpůsobivého ramena, jež lze nastavit v nejrůznějších úhlech, může pochlubit příkonem 14W a životností LED světelného zdroje až 30 000 hodin. Rozmezí teploty barev se pohybuje od 2 700 do 6 500 K a na zadní straně u napájecího konektoru najdeme světelný indikátor bezdrátového nabíjení. Celková hmotnost činí pouhých 0,5 kg.

Jak bylo řečeno, reakce zařízení na zahájení nabíjení je prakticky okamžitá. Při testování jsem zahájil nabíjení s úrovní baterie 63 %, která se po 10 minutách dostala na 70 % a za dalších 10 na 75 %. Při zapnutém optimalizovaném nabíjení iPhonu telefon dosáhl úrovně 100 % do necelých dvou hodin.

A kde najde produkt, jakým je Orava WCH-003 LED, ideální využití? Jak již bylo naznačeno, nejlepším společníkem by mu byl noční stolek či jemu podobné umístění v ložnici. Uplatní se však klidně i v obývacím pokoji, kde může skvěle doladit atmosféru při sledování TV, poslechu hudby nebo čtení klasických či elektronických knih. Díky své praktičnosti i nízké hmotnosti, nic nebrání častým přesunům v domácnosti, dle potřeb uživatele.

Cena

Cena tohoto praktického řešení spojujícího funkci nabíječky a lampičky do jediného zařízení, čímž eliminuje potřebu dvou přístrojů, které by plnily tyto účely, se pohybuje lehce nad 1 000 Kč. Nejedná se tedy o nic nedostupného. Ušetří místo a designem skvěle zapadne prakticky do jakéhokoli interiéru.

Hodnocení

Osobně oceňuji decentní vzhled, prostorovou nenáročnost i dotykové ovládání. Především mne však oslovila právě funkce spojení „dva v jednom“. Na svém nočním stolku bych se tak mohl zbavit nevzhledného prodlužovacího kabelu, z něhož čerpají energii moje bezdrátová nabíječka a světlo. Pokud jste v podobné situaci, mohla by být Orava WCH-003 LED tím správným způsobem, jak docílit nejen praktického ale i estetičtějšího výsledku.

