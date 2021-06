Bývalý šéfdesignér Applu přetáhl do své firmy hned 4 další designéry Applu

Na konci roku 2019 se internetem prohnala zpráva o tom, že Jony Ive, který v Applu pracoval na postu hlavního designéra od roku 1992, odchází z jablečné společnosti. Nestály za tím však žádné neshody či nějaký průšvih. Ive se pouze rozhodl, že si založí svou vlastní společnost s názvem LoveFrom a designem se v ní bude zabývat i nadále. Očekávaně nedošlo ani k rozpletení spolupráce s jablečnou společností. Právě Apple byl totiž jedním z prvních zákazníků společnosti LoveFrom. Podle posledních informací, se kterými nedávno přišel web The Information, nebyl Jony Ive jediným zaměstnancem, který z Applu kvůli LoveFrom odešel. Po Jonově odchodu se totiž postupně měli svých míst v Applu vzdát další čtyři bývalí pracovníci.

The Information uvedl, že se jednalo o takové pracovníky, kteří mají na poli designu perfektní znalosti a umí v něm takzvaně „chodit“. Jména těchto jedinců, kteří upřednostnili LoveFrom před technologickým gigantem, jsou Wan Is, Chris Wilson, Patch Kessler a Jeff Tiller. Všechny tyto čtyři vyjmenované osoby v minulosti pracovaly pod křídly Jonyho Iva v Applu – a kde jinde než v designérském týmu. Například Wan Si pracoval v Applu dlouhých 16 let a věnoval se designu uživatelského rozhraní. Wilson se stal součástí Applu v roce 2007, pracoval po boku Wana a věnoval se stejnému odvětví. Tito dva designéři například společně stojí za ikonou aplikace Zdraví v iOS, dále se podíleli na vzhledu domovské obrazovky Apple Watch. Wan pak spolupracoval na uživatelském rozhraní aplikace Počasí pro iOS a na vzhledu tlačítek prvků v ovládacím centru na iPhone. Wilson pak například pracoval na designu ikony služby iCloud a na několika uživatelských rozhraních pro Apple Watch. Wan se stal součástí LoveFrom v květnu 2021, Wilson pak v červenci 2020.

Tiller, který v minulosti pracoval v týmu pro komunikaci ve vládě prezidenta Obamy, se stal součástí Applu v roce 2017. Tiller byl najat do Applu z toho důvodu, aby se staral o různé administrativní záležitosti v designovém týmu. Nyní pracuje ve společnosti LoveFrom, a to na poli podpůrného designéra. Posledním jmenovaným, kterého jsme v seznamu výše zmínili, je Patch Kessler. Ten pracoval v jablečné společnosti celých 10 let, konkrétně od roku 2007 do roku 2017. Do LoveFrom pak nastoupil v květnu 2020, a to jakožto inženýr. Není úplně jasné, jak moc společnost LoveFrom s Applem spolupracuje nebo spolupracovala. Nedávno se každopádně objevily informace o tom, že se Jony Ive podílel na designu nového 24″ iMacu (2021). S LoveFrom pak v roce 2020 podepsala několikaletou smlouvu také společnost Airbnb.