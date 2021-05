Na iPhony v budoucnu zamíří velké herní značky z Playstationu

Sony potvrdilo, že se na mobilní platformy v budoucnu podívá množství herních značek Playstationu. V promluvě k investorům to odhalil CEO Sony Interactive Entertainment Jim Ryan: „Přemýšleli jsme o tom, jak hráči konzumují náš obsah a že považujeme za úspěch naše experimenty s mobilními hrami a aplikacemi, které jim poskytují větší množství voleb.“ Smartphony jsou pak jen jednou z nových oblastí, pomocí kterých chce Playstation dostat své značky mezi zákazníky, jež nepoužívají přímo jejich platformy.

Playstation zatím na iPhonech moc velkou stopu nezanechal. Studio Playstation Mobile zvládlo vyprodukovat většinou jen aplikace přidružené k produktům určeným pro velké konzole. Těch pár opravdových her jako Uncharted: Fortune Hunter nebo Run Sackboy! Run! pak mnoho úspěchu nezaznamenalo, zřejmě proto, že se dost lišily od svých větších bratříčků na Playstationu.

Doufejme tak, že Ryanovo prohlášení tentokrát přispěje k vývoji kvalitnějších her, které dokážou přenést velká jména Playstatinou na iPhony. Specifické názvy zatím nepadly, můžeme si ale být jistí, že se Sony do mobilního sektoru vrhne po hlavě. Dávalo by to smysl v souladu s jejich širší strategií, kdy se snaží expandovat do více oblastí mediálního průmyslu. Jen nyní má filmová a televizní divize Playstationu v různých fázích produkce deset projektů. Jaké značky japonské společnosti byste chtěli vidět na malých obrazovkách vy?