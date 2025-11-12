Sony představilo vlastní monitor k PlayStationu s integrovanými nabíječkami pro DualSense ovladače!

Sony představilo zbrusu nový 27“ herní monitor, který vznikl přímo pod značkou PlayStation a míří hlavně na hráče, kteří dávají přednost hraní na stole před gaučem v obýváku. Novinka je totiž navržená přesně pro potřeby PS5 a PS5 Pro, čemuž odpovídá nejen výbava, ale i celkový design s drobnými, ale chytrými detaily včetně speciálního háčku pro nabíjení ovladače DualSense.
Od uvedení PlayStationu 5 se ukazuje, že hráči už dávno nechtějí být připoutaní jen k televizi. Stále víc z nich hraje na menších obrazovkách v pracovně, ložnici nebo třeba přes dálkové hraní pomocí PlayStation Portal. Sony se proto rozhodlo na tento trend reagovat vlastním monitorem, který má nabídnout stejný vizuální zážitek, jaký známe z velké obrazovky, ale v kompaktním a funkčně promyšleném balení. A že je o co stát.
Nový 27″ PlayStation Gaming Monitor se totiž pyšní QHD IPS panelem s rozlišením až 2560 × 1440 pixelů a podporou HDR, které si automaticky doladí optimální nastavení díky funkci Auto HDR Tone Mapping při propojení s PS5 nebo PS5 Pro. Hráče potěší i variabilní obnovovací frekvence (VRR) a plynulé hraní až ve 120 Hz na konzolích, přičemž při připojení k PC nebo Macu se obraz dokáže rozběhnout až na 240 Hz. Jinými slovy, čekejte ostrý, plynulý a živý obraz, ať už hrajete cokoliv od rychlých FPS po pomalé adventury. Kromě obrazové kvality ale Sony myslela i na praktičnost. Součástí stojanu je zabudovaný háček pro ovladač DualSense nebo DualSense Edge, který zároveň funguje jako nabíječka. Díky tomu má hráč ovladač vždy po ruce a připravený k akci.
Fotogalerie
Samozřejmostí je pak i široká konektivita. Monitor nabídne dvojici HDMI 2.1 portů, DisplayPort 1.4, USB-A i USB-C konektory, vestavěné stereo reproduktory a klasický 3,5mm výstup pro sluchátka. Vše doplňuje podpora uchycení pomocí VESA držáků, takže jej lze snadno integrovat do jakéhokoli herního setupu. Sony dokonce zmiňuje i plnou kompatibilitu s nově představenými bezdrátovými reproduktory Pulse Elevate, které mají doplnit monitor o realistický prostorový zvuk a čistý voice chat.
PlayStation Gaming Monitor s 27“ úhlopříčkou a nabíjecím háčkem pro DualSense dorazí na trh v roce 2026 a to nejdříve v USA a Japonsku. Cílit bude hlavně na hráče, kteří chtějí mít plnohodnotný PS5 zážitek i mimo obývací pokoj, ale nechtějí přitom slevit z kvality obrazu ani zvuku. A jak to u Sony bývá zvykem, všechno naznačuje, že i tentokrát půjde o stylový a do detailu promyšlený kousek, který si své místo na stole rozhodně najde. Bohužel, cena je zatím nejasná.