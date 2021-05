5 funkcí, které bychom v budoucnu chtěli vidět v Apple Music

Je to jen několik málo dnů nazpátek, co Apple představil významná vylepšení pro jeho hudební streamovací službu Apple Music. Pro připomenutí kalifornský gigant oznámil, že již brzy v Apple Music najdete skladby s podporou prostorového zvuku s Dolby Atmos, společně se skladbami v bezztrátové kvalitě. Tato vylepšení jsou samozřejmě skvělá a ocení je mnoho uživatelů, každopádně by měla jablečná společnost zajisté zapracovat ještě na dalších frontách. V tomto článku se podíváme na 5 věcí, které bychom chtěli v budoucnu vidět v Apple Music.

Rychlejší načítání

Pokud patříte mezi uživatele Apple Music, tak mi dost možná dáte zapravdu když řeknu, že je celá aplikace Hudba relativně pomalá. Kdykoliv klepnete na jakoukoliv záložku, tak často trvá hned několik sekund, než dojde k načtení – a nutno podotknout, že to není způsobeno pomalým internetovým připojením. S největší pravděpodobností za to mohou velké obrázky, které jsou součástí skladeb, alb a playlistů. Tyto obrázky se musí před zobrazením stáhnout, tudíž načítání trvá. Bylo by lepší, kdyby měly obrázky menší kvalitu, popřípadě kdyby se načítaly později a rozhraní se zobrazilo ihned.

Apple Music HiFi:

Lepší algoritmy

Chcete-li si předplatit hudební streamovací službu, tak máte na výběr ze dvou největších – Apple Music a Spotify. Pro uživatele jablečných zařízení má větší smysl pořízení Apple Music, a to kvůli lepší provázanosti v ekosystému a především na chytrém reproduktoru HomePod. I přesto ale hromada uživatelů zvolí raději Spotify. Nehledejte v tom například cenu, anebo dostupnost některých skladeb – důvod je prostý. Spotify nabízí o mnoho lepší algoritmy pro doporučování hudby. Pokud tedy začnete poslouchat hudbu, tak vám Spotify nabídne o mnoho lepší výběr skladeb a alb, kterými se s větší pravděpodobností trefí do vašeho gusta.

Pořádné statistiky

Na konci každého roku si můžeme od Apple Music (či Spotify) nechat vytvořit jakýsi přehled, který vám jednoduše řekne, co jsme za celý rok poslouchali a popřípadě také kolik času jsme strávili poslechem hudby. Tyto statistiky jsou velice zajímavé a osobně se na ně vždy těším. Spotify má celý tento ohled za hudebním rokem o dost lepší, přehled od Apple Music ale samozřejmě neurazí. A tak si říkám, zdali by nebylo fajn, kdybychom si veškeré statistiky mohli přímo v aplikaci zobrazit kdykoliv a kdekoliv – nemuseli bychom tak čekat na konec roku. Neříkejte, že by vás nezajímaly informace o tom, kolik času průměrně denně věnujete hudbě, anebo třeba jakou skladbu si aktuálně nejvíce jedete. Osobně mám čísla rád, tudíž je pochopitelné, že by se mi tato funkce líbila, ale myslím si, že by ji ocenilo více uživatelů.

Vylepšení v iMessage

Jestliže patříte mezi uživatele iMessage, tak dost možná víte o tom, že si do aplikace Zprávy můžete nainstalovat samolepky a mimo jiné také různé aplikace. Díky tomu můžete skrze iMessage například posílat GIFy, Memoji, anebo třeba hrát hry – všemožných aplikací je k dispozici opravdu nespočet a o mnohých se vám možná ani nesnilo. Takovou aplikaci v rámci iMessage má i Apple Music, potažmo aplikace Hudba. Pravdou ale je, že od té doby, co byla tato aplikace přidána, se žádným způsobem nezměnila její podoba. Pokaždé se v ní objeví skladby, které jste poslouchali naposledy, díky čemuž je můžete rychle sdílet. Rozhraní Apple Music v iMessage by si tak zajisté zasloužilo určitou formu vylepšení, například pro sdílení jakékoliv hudby či playlistů.

Chytré playlisty

Veškeré playlisty v Apple Music si musíte vytvořit ručně, což je na jednu stranu dobré, jelikož si přímo zvolíte, co chcete poslouchat. Na druhou stranu ale nemusíte mít vždy na sestavování playlistu náladu. Představte si, jak jednoduché by to bylo, kdybyste si při zakládání nového playlistu pouze vybrali například oblíbené interprety či žánr a došlo by k automatickému sestavení bez toho, aniž byste museli něco dělat. Aplikace by pak mohla počítat s tím, že když si nějakou skladbu poslechnete celou, tak to vezme tak, že se vám líbí, a pokud ji naopak přeskočíte, tak už s ní počítat nebude. Možností je opravdu nespočet a chytré playlisty by určitě stály za to.