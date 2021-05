Srovnání: Apple Music HiFi vs. Tidal HiFi

V posledních dnech se na našem magazínu primárně věnujeme Apple Music HiFi, potažmo hojným vylepšením jablečné hudební streamovací služby. Pokud jste ohlášené novinky ještě nepostřehli, tak jen pro rekapitulaci – součástí Apple Music se zhruba na začátku června, po vydání nových verzí operačních systémů, stane možnost streamování hudby v bezztrátové kvalitě, navíc k tomu se můžeme těšit i na podporu prostorového zvuku s Dolby Atmos. Nejlepší na tom je, že si Apple za tato vylepšení nenaúčtuje nic navíc a veškeré novinky tak jsou součástí klasického předplatného Apple Music.

Pokud jste v minulosti chtěli prostřednictvím streamovací služby poslouchat hudbu v lepší či bezztrátové kvalitě, tak jste měli prakticky jedinou možnost – využít Tidal. Někteří uživatelé si každopádně myslí, že pro poslouchání hudby v bezztrátové kvalitě jim stačí právě předplatné konkrétní služby a je hotovo. Ono to ale rozhodně není tak jednoduché, jelikož předplacením služby to jen začíná. Zároveň k tomu je nutné vlastnit (drátová) sluchátka či reproduktory, které zvládnou bezztrátový formát přehrát. Jestliže tedy doufáte v možnost poslechu skladeb v bezztrátové kvalitě například na AirPodech, tak vás musíme zklamat.

Uživatelské rozhraní

Jestliže patříte mezi tzv. audiofily, vlastníte potřebné příslušenství a k poslechu hudby chcete využívat streamovací službu, tak jste dost možná na Apple Music HiFi čekali jako na slitování. Není totiž žádným tajemstvím, že Tidal mnohým uživatelům tak úplně nevyhovuje, a to především kvůli uživatelskému rozhraní. Hned z fleku, ještě před možností si Apple Music HiFi vyzkoušet na vlastní kůži, tak můžeme s jistotou tvrdit, že rozhraní jablečné služby bude lepší a příjemnější. V tom se totiž prakticky vůbec nic nezmění a bude fungovat i vypadat naprosto stejně jako nyní. Uživatelské rozhraní v aplikaci Hudba je příjemné a mnoho uživatelů je na něj navyknutých, tudíž zde žádné problémy nehledejte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Cena a forma předplatného

Jak už byl nakousnuto výše, tak Apple po uvolnění Apple Music HiFi žádným způsobem nezmění aktuální předplatné a uživatele nebude stát ani korunu navíc. Kdežto u Tidalu jsou k dispozici dvě verze předplatného – Premium a HiFi. V rámci předplatného Premium získáte obyčejnou kvalitu zvuku, tudíž pro poslech v lepší kvalitě potřebujete Tidal HiFi – a právě s ním budeme Apple Music HiFi v tomto článku srovnávat. Co se týče ceny, tak Apple Music vás vyjde pro jednotlivce na 149 Kč, v případě Tidel HiFi je cena přesně dvojnásobná, tedy 298 Kč. Obě služby nabízí slevu pro studenty, společně s předplatným pro celou rodinu – tudíž pokud chcete, tak můžete ušetřit.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kvalita zvuku

To, co nás u hudebních streamovacích služeb zajímá nejvíce, je samozřejmě kvalita audia. Pokud nechcete číst celý tento odstavec, tak vám můžeme prozradit, že nabízená kvalita je u obou porovnávaných služeb prakticky stejná. Co se týče Tidal HiFi, tak se můžete těšit na celkově dvě „kategorie“ zvuku. Jedná se o HiFi a Master. V případě HiFi je kvalita stanovena na 16-bit/44.1 kHz (1411 kbps) – v této kvalitě je k dispozici většina skladeb. V rámci Master se pak můžete těšit na nejlepší dostupnou kvalitu, ve většině případech 24-bit/192 kHz (9216 kbps), podpora je však až pro 24-bit/352 kHz (16934 kbps). Dvě „kategorie“ nabízí také Apple Music HiFi, konkrétně mají označení Lossless a Lossless Hi-Res. Označením Lossless se rozumí hudba minimálně v CD kvalitě, tedy 16-bit/44.1 kHz (1411 kbps), dostat se však může až na 24-bit/48 kHz (2304 kbps). V rámci Lossless Hi-Res se můžete těšit na nejvyšší dostupnou kvalitu 24-bit/192 kHz (9216 kbps). Obě služby podporují Dolby Atmos, Tidal HiFi pak navíc ještě uvádí podporu Sony 360 Reality Audio. Tidal využívá formát FLAC, Apple Music HiFi pak vlastní s označením ALAC – oba dva tyto formáty jsou si ale velmi podobné a nabízí lineární predikci.

Závěr

Pokud se nyní ptáte, jakou službu byste si pro poslech hudby v bezztrátovém formátu měli předplatit, tak je odpověď bohužel (nebo bohudík?) relativně jednoduchá. Stejně jednoduchá je odpověď i v případě, že se rozhodujete nad tím, zdali byste měli od Tidal HiFi upustit a začít si předplácet Apple Music HiFi. Všechno hraje do karet právě Apple Music HiFi – kvalita je ve srovnání s Tidal HiFi prakticky úplně stejná, jablečná služba je však dvakrát tak levnější. Jediné, v čem Apple Music HiFi prozatím ztrácí, je počet skladeb dostupných v bezztrátovém formátu. Apple konkrétně uvádí, že po spuštění této služby bude k dispozici zhruba 20 milionů skladeb v bezztrátové kvalitě, kdežto Tidal HiFi jich uvádí 70 milionů. Kalifornský gigant ale naštěstí slíbil, že do konce roku počet zvýší na 75 milionů skladeb. Jestliže tedy nepřejdete z Tidal HiFi na Apple Music HiFi hned, tak dost možná do konce roku ano. I z hlediska uživatelského rozhraní nejspíše uděláte lépe.

