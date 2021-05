Kolik bude Apple Music HiFi v různých kvalitách spotřebovávat dat a kolik místa zabere v úložišti

Pokud jste během dnešního dne četli náš magazín, tak vám zajisté neunikly zprávy o tom, že Apple konečně představil vymodlené funkce pro jeho streamovací službu Apple Music. Konkrétně se po vydání iOS a iPadOS 14.6, macOS 11.4 a tvOS 14.6 dočkáme podpory prostorového zvuku společně s bezztrátovou kvalitou. Pokud byste se chtěli o nových funkcích dozvědět více, tak není nic jednoduššího než otevřít článek, který přikládáme níže. Novinky jsou to zajisté zajímavé a mnoho z vás by mohlo ocenit, že budou k dispozici bez dalšího příplatku pro všechny.

V tomto článku se společně budeme bavit právě o bezztrátovém audiu. Apple konkrétně ve své tiskové zprávě uvedl, že bude poskytovat hudbu v bezztrátové kvalitě v hned třech různých formátech. Začínat se bude na CD kvalitě, čemuž se rozumí 16-bit/44.1 kHz, některé další skladby budou k dispozici v kvalitě 24-bit/48 kHz. Vybrané skladby pak nabídnou také Hi-Res bezztrátové audio s kvalitou 24-bit/192 kHz. Jak už můžete tušit, tak hudba, která má větší kvalitu, bude také zabírat více místa v úložišti – a v tomto případě tomu nebude jinak. Pojďme se společně podívat na to, kolik místa v úložišti budou skladby s bezztrátovou kvalitou přibližně zabírat, a kolik dat spotřebujete při jejich poslechu.

Apple Music HiFi

Hned na začátek si pojďme říci, jak velká může být skladba v bezztrátové kvalitě, která má tři minuty – tak dlouhé skladby jsou v dnešní době naprosto běžné. Pokud se podíváme na kvalitu 16-bit/44.1 kHz, která se běžně označuje jakožto CD kvalita, tak se dostaneme na celkovou velikost téměř 32 MB. U lepší kvality s označením 24-bit/48 kHz se pak dostáváme na celkovou velikost téměř 50 MB. Co se pak týče vrcholné Hi-Res kvality s označením 24-bit/192 kHz, tak se budete muset připravit na to, že si tříminutová skladba vezme téměř 200 MB místa v úložišti. Za kvalitní poslech se tedy platí, a to doslova.

Fotogalerie Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 1 Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 2 Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 3 Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 4 Vstoupit do galerie

Kolik spotřebuje dat

Pojďme tato data ještě převést do praxe. V tabulce, kterou přikládám níže, se můžete dozvědět více o tom, kolik mobilních dat bude spotřebovávat přehrávání skladeb v bezztrátové kvalitě. Konkrétně se dozvíte o tom, kolik dat bude spotřebováno za 1 sekundu, 1 minutu, 3 minuty (průměrně dlouhá skladba) a 1 hodinu.

16-bit/44.1 kHz 24-bit/48 kHz 24-bit/192 kHz 1 sekunda 0.17 MB (0.176 KB) 0.27 MB (0.276 KB) 1.11 MB 1 minuta 10.6 MB 16.6 MB 66.6 MB 3 minuty 32 MB 50 MB 200 MB 1 hodina 636 MB 996 MB (1 GB) 3 996 MB (4 GB)

* výsledky jsou orientační

Kolik dat zabírá v úložišti

Určitě vás také zajímá, kolik skladeb se vleze do paměti iPhonu. Je nutné počítat, že v paměti se rozhodně nenachází pouze skladby. Určitou část zabere samotný systém, společně s fotografiemi, aplikacemi a dalšími daty – v níže uvedených výsledcích s těmito daty nepočítáme, tudíž se jedná spíše o orientační příklady. Níže naleznete informace o tom, kolik tříminutových skladeb by se mohlo vejít do jednotlivých variant úložiště, které nabízí jablečné telefony. Jen pro připomenutí pracujeme se skladbami, které mají tři minuty a jejich velikost je přibližně 32 MB, 50 MB a 200 MB.

16-bit/44.1 kHz 24-bit/48 kHz 24-bit/192 kHz 64 GB 2 000 skladeb 1 280 skladeb 320 skladeb 128 GB 4 000 skladeb 2 560 skladeb 640 skladeb 256 GB 8 000 skladeb 5 120 skladeb 1 280 skladeb 512 GB 16 000 skladeb 10 240 skladeb 2 560 skladeb

*počítáme se skladbami, které mají 3 minuty

**není započítána velikost systému, osobní data a další

***výsledky jsou orientační