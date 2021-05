AirTag se podařilo poprvé hacknout

Jablečné lokalizátory AirTag od Applu jsou. na světě teprve relativně krátce, a od té doby se v souvislosti s nimi objevila řada zajímavých informací počínaje nekompatibilitou s rodinným sdílením a konče podrobnostmi o tom, jak AirTagy fungují například na letišti. Dozvědět jste se mohli například také to, že jeden z uživatelů úspěšně proměnil svůj AirTag na kartu do peněženky. To ale není vše, co lze s AirTagy provádět – tyto lokalizační přívěsky je možné také hacknout, jak dokazuje případ z minulého týdne.

Německý bezpečnostní expert, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Stack Smashing, zveřejnil minulý týden tweet s oznámením, že se mu podařilo prolomit AirTag a pozměnit prvky sledovacího softwaru tohoto zařízení. Konkrétně se zmíněnému expertovi podvedlo upravit NFC URL Airtagu pro režim ztráty. Stalo se tak díky získání přístupu k mikrokontroléru, což je integrovaný obvod, který je využíván k ovládání daného zařízení, a to obvykle prostřednictvím mikroprocesorové jednotky, paměti a dalších periferií.

Svým způsobem by se dalo říci, že se dotyčnému podařilo provést jailbreak AirTagu tak, aby bylo možné plně rozhodovat o tom, jak se zařízení bude chovat – na videu můžete vidět rozdíl mezi fungováním upraveného a neupraveného AirTagu. Zatímco v případě standardního AirTagu došlo k otevření webové verze aplikace Najít, u upraveného lze navolit jakákoliv jiná URL adresa, a AirTag je tím pádem zneužitelný.

And confirmed that we can re-flash the microcontroller! Woohoo. — stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021

Lokalizátory AirTag byly po dlouhém čekání představeny na letošní jarní Keynote konferenci. Lze je využít k bezpečnému dohledání předmětů, jako jsou zavazadla nebo třeba klíče. Spolu s AirTagy začal Apple také prodávat různé příslušenství k těmto předmětům.