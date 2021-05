Kutil přestavěl AirTag z přívěšku ke klíčům na kartu do peněženky. Funguje bezvadně

Lokalizátorem AirTag toho lze sledovat skutečně spoustu. Pravdou však je, že například taková peněženka by se s ním nenápadně sledovala jen stěží, jelikož je na umístění do ní poměrně velký. Jak se však zdá, není až tak těžké jej “vykuchat” a rozměrům peněženky přizpůsobit.

Přizpůsobit si AirTag pro sledování peněženky se rozhodl i kutil Andrew Ngai, který svůj výtvor zachytil na video a to následně umístil na YouTube. Stačilo mu de facto jen vyjmout vnitřní elektroniku AirTagu, což šlo po jeho celkovém nahřátí a tedy i povolení lepidla relativně jednoduše a její vložení do předpřipravené 3D destičky, kterou následně zasune do místa pro platební karty. Výsledek jeho snažení je více než dobrý – ze zhruba 8 mm širokého AirTagu totiž vytvořil zařízení se šířkou pohybující se kolem 3,2 mm, které už je pro účely sledování peněženky velmi slušně využitelné. na celé video se můžete podívat níže.

Lokalizátory Airtag dorazily na pulty obchodů přesně před týdnem a zatím se setkávají spíše s rozporuplnými reakcemi. Jejich funkčnost je sice velmi dobrá, chybí jim však pár detailů, které zkrátka zklamou – namátkou třeba notifikace upozorňující na jejich odpojení od “mateřského” iPhonu či podobné vychytávky. Tyto věci by ale mohly dorazit v některém z updatů firmware v následujících týdnech či měsících.