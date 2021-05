Tales of Monkey Island se po letech vrací na App Store

Když v roce 2018 oznámilo herní studio Telltale Games konec své činnosti, objevila se otázka, co se stane s jejich vývojářským portfoliem. Odpověď byla nakonec jednoduchá, hry od Telltale prostě a jednoduše z digitálních obchodů zmizely. Naštěstí díky odkoupení značné části licencí společností LCG Entertainment se postupně daří některé z jejich značek navrátit zpět k životu. Po znovuvydání telltalovského Batmana, Puzzle Agenta nebo The Wolf Among Us nyní přichází řada na všech pět epizod série Tales of Monkey Island. Ta je nyní k dispozici na App Storu po více než dvou letech absence.

Tales of Monkey Island je pokračováním legendární série adventur, která na různých platformách vychází už od počátku devadesátých let. V sérii od Telltale Games se znovu ujmete role Guybrushe Threepwooda, ambiciózního rádoby piráta, kterému ale většina plánů katastroficky nevychází. Tales of Monkey Island můžete na App Storu zakoupit buď v kompletním balíčku za 379 korun, nebo je kupovat po jedné epizodě vždy za 129 korun. Navzdory trendům však nejde o žádné remasterované verze, ale o původní hry ze začátku desátých let. Musíte tak počítat s grafickou neučesaností. Další zápor může představovat pro majitele původních iPadových verzí skutečnost, že tentokrát se na App Store dostal jen jejich původně iPhonový port. Uživatelé na tabletech tak budou muset znovu za hry zaplatit.