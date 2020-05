Povedené RPG Tales of Crestoria pro iOS láká na červnové vydání

Chápeme, že japonských animovaných RPG je na iOS a obecně mobilní zařízení přehršel. Je zkrátka těžké v tomto žánru přijít s něčím novým a neokoukaným, co naláká hráče a zároveň se nebude snažit z fanoušků vytáhnout co nejvíce peněz pomocí mikrotransakcí. Naštěstí však stále existuje série Tales, která má na konzolích a počítačích poměrně dlouhou historii a nebojí se názorně ukázat, že i východní hry mají západním hráčům co nabídnout. Stejně tak na tom má být nový chystaný přírůstek Tales of Crestorie, který se na mobilní zařízení chystá v červnu.

Pokud jste o sérii Tales nikdy neslyšeli, pravděpodobně o hodně přicházíte. Tato RPG sága má na kontě již hezkých pár let a řadí se mezi nejpropracovanější a nejlepší východní hry na hrdiny, které jsou dostupné z velké části na konzolích. Některé tituly však vyšly i na PC a aby to nebylo mobilním fanouškům líto, brzy zamíří na iOS a Android další díl, tentokrát s podtitulem Tales of Crestoria. Studio Bandai Namco tento očekávaný kousek sice několikrát odložilo, ale s trochou štěstí bychom se finálního vydání měli dočkat již v červnu. To potvrzuje i nejnovější trailer, který na blízké vydání odkazuje a chlubí se nejen grafickou stránkou, ale i hratelností a zajímavými postavami.

Na soundtracku se zároveň podílí geniální japonský skladatel Gesu No Kiwami Otome, který má na kontě hezkých pár děl. Zároveň se vývojáři pochlubili s další vítanou novinkou, a to tou, že se Tales of Crestoria podívá do všech zemí světa ve stejný čas, což je vzhledem k původnímu regionu hry poměrně neočekávané. Japonské tituly většinou dorazí na západ se zpožděním a někdy si fanoušci počkají i dlouhé roky. Tak či onak, pokud vám imponují sáhodlouhá RPG plná příběhových zvratů, otevřeného světa a epických soubojů, doporučujeme zamířit na App Store a pohlídat si datum vydání, které momentálně připadlo na 30. června, avšak není vyloučené, že hra spatří světlo světa ještě mnohem dříve.