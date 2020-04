Na iOS dorazí již brzy tahové RPG Tales of Crestoria

Tahových RPG, a zejména těch z japonské produkce, je poslední dobou jako hub po dešti a skoro to vypadá, že co nový den, to další záplava podobných titulů. Jen málokteré z nich ale oplývají patřičnou kvalitou nebo mohou nabídnout něco více než jen přehršel mikrotransakcí a tisíckrát omílanou kampaň. Naštěstí tu ale máme světlé výjimky, které dělají zbytku čest. Zářným příkladem je Tales of Crestorie, roztomilé tahové RPG, jenž nabízí ucházející grafiku a nadmíru zábavnou hratelnost.

Pozoruhodná hra na hrdiny jménem Tales of Crestoria, kde hraje prim dobré načasování a strategie, byla původně oznámena již loni za doprovodu epického traileru a příslibu brzkého vydání. Tak se nakonec bohužel nestalo a hráči se pomalu začínali ptát, zda na západní verzi vývojáři jaksi nepozapomněli. Naštěstí se nad fanoušky tvůrci slitovali a producent hry, Tomomi Tagawa, na svém Twitteru přispěchal s oficiálním datem vydání, jenž připadlo na červen letošního roku. S přesným číslem se sice nepochlubil, ale dá se očekávat, že hra spatří světlo světa již na začátku měsíce. A zatím to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit, jelikož se Tales of Crestoria od konkurence liší nejen povedeným vizuálem, ale i otevřenou beta verzí, jež proběhne v květnu. Navíc titul drží zajímavé prvenství. V celé sáze Tales se totiž jedná o první přírůstek, který se dočká jednotného celosvětového vydání.

Příznivce zároveň potěší zachování původního japonského dabingu a vysoce kvalitní titulky, s nimiž si překladatelé opravdu vyhráli. Hra se nicméně výrazně inspiruje u svých starších sourozenců a nabídne tahový soubojový systém, kde je vyžadována důmyslná strategie, komplexní systém hrdinů a především unikátní schopnosti. To vše bude doprovázet náležitě epický hudební doprovod, který podtrhne hutnou atmosféru a zajistí plné vtažení do hry. Samozřejmě nebude chybět ani emocionální příběh, dlouhá kampaň a celá řada zvratů, které vám jen tak nedají spát. Pokud si tedy brousíte zuby a pokukujete po nějakém kvalitním tahovém RPG, stačí vydržet ještě pár týdny a dočkáte se klenotu.