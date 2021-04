Byť je v texaském Boca Chica momentálně špatné počasí, existuje šance, že by další prototyp vesmírné lodi Starship mohl vyletět již dnes. Vše tedy záleží pravděpodobně na skutečnosti, zda se počasí umoudří. Samotný let by se pak měl proběhnout až ve večerních hodinách. Pod odstavcem naleznete odkaz na živý přenos. Pokud ke startu skutečně dojde, držme palce.