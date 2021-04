Máte sedavé zaměstnání a bolí vás záda? Řešení je až překvapivě jednoduché

Komerční sdělení: Několik hodin denně, každý pracovní den, řadu let po sobě. Jestli je součástí vaší práce sezení u stolu, patrně už jste si všimli, že to lidskému tělu nesvědčí. Nejviditelnějším problémem jsou bolavá záda, ale studie prokázaly negativní vliv vytrvalého sezení i na celou řadu dalších oblastí lidské zdraví. Podporuje nadváhu, napomáhá ochabování svalstva, zvyšuje krevní tlak a je spojováno s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních nemocí.

World Health Organization pro to má pojem: sedavý způsob života. Nedostatek pohybu patří mezi 10 nejčastějších příčin smrti na celém světě. Se dvěma milióny obětí ročně možná nejde o tak mediálně vděčné téma jako je Covid-19, ale právě plíživost, nenápadnost a dlouhodobý charakter jsou těmi nejzákeřnějšími aspekty kancelářského vysedávání. Podle WHO vede sedavý způsob života 60 až 85 % lidí na planetě a konkrétně Česko je blíže té horní hranici.

Aktuálně situaci zhoršila koronavirová pandemie. Zástupy lidí zahnala na „home office,“ což často znamená zhoršení ergonomických podmínek. Zavřená fitness centra a nevlídné podzimní počasí znamenají méně příležitostí k pohybu.

Pomohou hodinky a správný stůl

Co technologie způsobily (sezení je často spojené s prací u počítače), to technologie zkouší napravit. Apple Watch a další chytré hodinky jsou schopné detekovat příliš dlouhé strnulé sezení a vyzvou svého uživatele k pohybu. Pak už je na odhodlání každého, jestli výzvu uposlechne.

Přitom pomoc je relativně jednoduchá. Problémem se v roce 2016 zabýval výzkum Texas A&M University a ukázal, že stačí občas si k práci stoupnout. Už 30 minut denně posiluje svalstvo hlubokého stabilizačního systému, což má pozitivní vliv na držení páteře a chronické bolesti zad. Ve stoje tělo spálí více kalorií, což brání rozvoji obezity, a přirozeným způsobem zatěžuje kostru, což zpomaluje řídnutí kostí. Zlepšuje se také soustředění, a tedy celý pracovní výkon.

Stejná studie jako ideální řešení označila tzv. zvedací stoly, které během několika sekund změní výšku desky. Zvednout se od stolu a odejít s počítačem o kus dál, kde se dá pracovat ve stoje, je zkouška disciplíny, a ne každý v ní dlouhodobě obstojí. Ale se zvedacím stolem je změna pracovní pozice otázkou stisknutí tlačítka, takže nic nebrání tomu si střídavě sedat a stoupat klidně několikrát za hodinu. Přitom není nutné přenášet počítač, rozložené dokumenty, ani šálek s kávou.

Skvělým řešením jsou polohovací stoly Liftor, které za cenu běžného kancelářského nábytku umožňují měnit výšku pracovní desky. V konfigurátoru stanovíte rozměry desky a vyberete design od applovsky bílé přes dřevěné dekory až po černou. Příslušenství se postará o správnou polohu monitorů a počítače, nebo bezpečný pohyb kabeláže.

Sebevědomí mladé značky potvrzují garance. Záruka v délce 5 let je standard, za symbolický poplatek se prodlužuje na 10 let. Doprava je zdarma, a i přes sestavení na míru zvládá Liftor doručit hotový stůl do tří pracovních dní. Pak má zákazník měsíc na vyzkoušení, do té doby může stůl vrátit, aniž by musel cokoliv vysvětlovat.