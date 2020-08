Bývalý inženýr Applu vytvořil unikátní pracovní portál pro konkurenční Android

V dnešní době snad není nejmenších pochyb o tom, že si Apple své zaměstnance vychovává a snaží se je do svého ekosystému zatáhnout natolik, aby pokud možno neemigrovali ke konkurenci. Přesto se v minulosti pár „zběhů“ našlo a jedním z nich byl i Nirmit Parikh, který pracoval pro jablečnou společnost poměrně dlouho dobu a nějaký ten čas získával zkušenosti i v područí Intelu. Nakonec se však vydal na zcela vlastní dráhu a vytasil se s aplikací Apna, připomínající pracovní portál, s níž se vrátil do Indie. Ačkoliv se totiž může zdát Nirmitova aplikace jako konkurence LinkedInu, je tomu právě naopak. Aplikace Apna totiž umožňuje, zejména pak během koronavirové pandemie, i nekvalifikovaným pracovníkům najít zaměstnání a uchytit se na trhu práce.

Unikátní pracovní platformu si oblíbilo již přes milion lidí a jak sám Nirmit podotkl, nechtěl z aplikace dělat jen další z řady inzerentních portálů. Zaměstnavatelé tak pochopitelně mají možnost nahrát na web svou poptávku, nicméně sami zaměstnanci se mohou také svým způsobem propagovat a názorně ukazovat co umí. Vývojář stojící za aplikací totiž přišel s netradičním nápadem, a to vyhnout se životopisu, který by byl nekvalifikovaným pracovníkům stejně více méně k ničemu, a místo toho jim nabídnout alternativu v podobě jakési virtuální vizitky. Ta má pracovníky motivovat a nabídnout jim možnost předvést své schopnosti. Tak či onak, Nirmit se svým vynálezem zabodoval a do inzerce se zapojili takoví giganti jako je Amazon nebo tamní banka HDFC. Uvidíme, zda se postupem času Apna vyhoupne mezi přední pracovní inzerentní platformy. Našlápnuto má zatím výborně, nicméně je nutné podotknout, že s iOS verzí zatím podle Nirmita počítat nemáme a aplikace je dostupná exkluzivně pro Android.