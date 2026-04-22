iOS 26.5 přidává vychytávku, která z iPadu dělá mnohem chytřejší pracovní nástroj

J. Jan Vajdák
Aktuálně testované beta verze systémů iOS 26.5 a iPadOS 26.5 ukrývají jedno velmi příjemné a nenápadné vylepšení. Ocení ho především ti z vás, kteří rádi kombinují své mobilní zařízení s originálním příslušenstvím od Applu, jako je Magic Keyboard, Magic Trackpad nebo Magic Mouse.

Spojení kabelem automaticky vyřeší Bluetooth

Doposud to fungovalo tak, že pokud jste tato periferní zařízení připojili k iPhonu nebo iPadu pomocí USB-C kabelu, okamžitě sice fungovala, ale po vytažení drátu se spojení nenávratně přerušilo. Museli jste tak klasicky zamířit do nastavení a vše zdlouhavě párovat přes Bluetooth.

S příchodem verze 26.5 (jak v první betě odhalil vývojář Aaron Perris) se tento neduh konečně mění. Mobilní systémy se nově inspirují u macOS. Jakmile Magic klávesnici nebo myš propojíte s telefonem či tabletem kabelem, zařízení si na pozadí automaticky vytvoří Bluetooth spojení. Ve chvíli, kdy kabel odpojíte, příslušenství zůstává spárované a vy můžete plynule pokračovat v práci.

Zatímco u iPhonu asi málokdo používá Magic Trackpad, pro majitele iPadů jde o fantastické zjednodušení práce. Skrývá se v tom ale i jeden drobný háček. Pokud jste zvyklí mít klávesnici trvale spárovanou s Macem a k iPadu ji připojíte kabelem třeba jen proto, abyste ji narychlo dobili, tablet vám toto bezdrátové spojení s počítačem zkrátka „ukradne“ pro sebe. Podle mě je toto sjednocování chování napříč jablečným ekosystémem každopádně krokem vpřed. Apple tím z iPadu dělá zase o kousek dospělejší pracovní nástroj, u kterého nemusíte neustále bojovat s nastavením.

