Recenze EPICO Ultraboard EK40: Klávesnice, díky které si budete chtít koupit iPad!

iPady se za poslední roky posunuly naprosto zásadním způsobem kupředu a to jak z hlediska výkonu, tak i softwaru. Apple se totiž rozhodl iPadOS ještě víc přiblížit macOS, díky čemuž se tak z jeho tabletů stávají de facto počítače, byť samozřejmě stále s řadou systémových omezení. Jenže pokud chcete s iPadem opravdu pracovat, ne jen občas něco dopsat nebo odbavit pár e-mailů, pořád je zásadní, co k němu připojíte. Bez klávesnice a trackpadu se u něj totiž neobejdete. Na trhu je naštěstí v současnosti již solidní nabídka těchto periferií ušitých na míru právě jablečným tabletům, přičemž jeden velmi zajímavý nový kousek mi přistál nedávno v pracovně. A upřímně, velmi rychle jsem si jej zamiloval.
Technické specifikace, zpracování a design
Na testy mi dorazila konkrétně klávesnice z dílny českého výrobce příslušenství EPICO. To si s tímto klávesnicovým pouzdrem evidentně vytyčilo jasný cíl – vytvořit klávesnici, která nijak nepřekáží, ale udělá maximum práce. A výsledkem je skutečně extrémně tenká, jen 5mm konstrukce, která naživo působí ještě subtilněji než na fotkách. Když totiž klávesnici k iPadu připnete, máte pocit, jako kdybyste drželi spíš kryt, než plnohodnotnou klávesnici. Jakmile však tento „kryt“ otevřete a položíte jej na stůl, všechno je jinak.
Celé tělo klávesnice je hliníkové, což je při téhle tloušťce malý zázrak. Dodává totiž klávesnici výraznou pevnost a hlavně působí velmi prémiově, což se u podobných řešeních konkurence úplně říci nedá. Zde to totiž konečně není plastová krabička imitující MacBook, ale spíš příslušenství, které svým vzhledem MacBookům konkuruje.
Fotogalerie
iPad se ke klávesnici přichytí pomocí svých vnitřních magnetů a musím říci, že jakmile tak učiníte, asi vás docela překvapí, jak pevné toto propojení je. Nečekají vás totiž žádné drobné posuny, žádné podezřelé pohyby při psaní na klíně ani nic podobného. iPad zkrátka „padne“ na zadní krycí magnetickou část jistě a v zavřeném stavu působí celý komplet jako ultratenký notebook. Přidáte-li nastavitelné kovové ramínko nebo chcete-li stojánek, vznikne z toho malý „Surface styl“, který u iPadu překvapivě dobře funguje.
Stojánek je ostatně klíčovým stavebním kamenem celé ergonomie. Tím, že si můžete náklon nastavit přesně podle aktuální situace, získáte pohodlí, které u podobných klávesnic z dílny třetích stran nebývá úplně zvykem. Pro psaní ho zvednete do vyšší polohy, pro práci s Apple Pencilem jej neklopíte na maximum a pro sledování videí najdete někde mezistupeň.
Vraťme se ale ještě chvíli ke klávesnicové části, která je doplněna trackpadem o rozměrech zhruba 10 x 5 cm. Za zmínku zde totiž stojí minimálně to, že je celá klávesnice kompletně podsvícená (samozřejmě s možností vypnutí) a s klasickým nůžkovým mechanismem, díky čemuž má relativně vysoký zdvih příjemný pro psaní. Trackpad je pak sice menší, ale i přesto skvěle využitelný a s podporou gest.
Fotogalerie #2
Testování
Upřímně řečeno, ač se mi iPady jako takové dlouhodobě líbí, doposud mě na nich štvalo, že jsou Macům softwarově dost vzdálené. To se ale letos s příchodem iPadOS 26 změnilo díky příchodu možnosti multitaskingu s klasickými okny, které iPady do značné míry právě v Macy mění. A jakmile k iPadu s iPadOS 26 připnete dobrou klávesnici s trackpadem, budete doslova v sedmém nebi, jako jsem byl já, při tomto testování.
Začnu tím, co je u klávesnice nejdůležitější – tedy psaním. Popravdě jsem absolutně nečekal, že se na 5mm klávesnici bude psát tak dobře, jak se mi psalo. Opravdu ne. Realita je ale taková, že když zavřu oči a postavím vedle sebe Magic Keyboard, kterou mám připojenou k Macu, a Ultraboard EK40 s iPadem, takřka necítím ve psaní rozdíl. Nízkoprofilové klávesy u EK40 totiž mají charakter, který velmi připomíná klávesnice MacBooků před érou Butterfly. To jinými slovy znamená přesný a stabilní stisk, příjemný odpor a hlavně žádná „houbovitost“, která je typická u levných Bluetooth klávesnic. Právě díky kombinaci těchto vlastností se tak na ní píše opravdu rychle. Ostatně, když jsem s ní dělal první delší texty, přistihl jsem se u toho, že píšu tempem, které běžně držím na Macu.
Podsvícení kláves je statické bílé, což osobně považuji za šťastnou volbu. Žádné RGB hrátky, které by k čistému hliníku nesedly a které osobně nemám rád už tak nějak z principu. To zásadní ale je, že se intenzita podsvícení dá regulovat, a co je možná ještě důležitější (a leckdy nešvar levných klávesnic), světlo nikde neprosvítá mimo klávesy. Ve tmě tak nepůsobí rušivě a při noční práci doslova zachraňuje oči.
Klávesnice jako taková vás navíc potěší nejen tím, jak se na ní skvěle píše, ale i tím, co vše vám umožní vedle psaní. K dispozici má totiž řadu funkčních kláves, které například spustí Spotlight, Siri, ale dokážou vám rychle zachytit screenshot obrazovky, nastavit ideální jas displeje, ovládat hlasitost či multimédia a nechybí zde dokonce ani tlačítko pro rychlé zamknutí iPadu. S trochou nadsázky se mi tak až chce říci, že jediné, co mi zde chybí, je Touch ID, které však z logiky věci EPICO nasadit nemohlo vzhledem k tomu, že se jedná o exkluzivní záležitost Applu.
Když se se všemi funkčními klávesami sžijete, celé ovládání iPadu se stane o poznání rychlejším. Některé úkony, které běžně řešíte přes Control Center, jsou díky tomu na dvě vteřiny a troufám si říci, že právě díky tomu vám dokáže tato klávesnice v kombinaci s iPadem opět poskytnout o něco citelnější „macOS“ pocit. Jasně, můžeme se bavit o tom, nakolik kdo co využije dle svého stylu práce, ale já osobně využívám i na Macu funkční klávesy pro regulaci všeho možného, spouštění Spotlightu a tak podobně opravdu dost, stejně jako jsem zvyklý jej zamykat zmáčknutím Touch ID tlačítka. Pro mě tedy naprosto ideální stav.
Druhým velkým benefitem této klávesnice je pak její trackpad. To, že jej vůbec výrobce dokázal do klávesnice této tloušťky napasovat, je samo o sobě pozoruhodné. Ale skutečně mě překvapilo, jak dobře se používá. Gesta reagují svižně, kurzor neujíždí, klikání není ani tvrdé, ani gumové a opět tedy vše působí skoro až „applovsky“. A to říkám jako člověk, který používá trackpad i ke stolnímu Macu namísto myši, tudíž jej mám už dost „osahaný“.
Fotogalerie #3
Klávesnice se k iPadu připojuje nepřekvapivě přes Bluetooth s tím, že připojení bylo během testování zcela stabilní bez výpadků, opožděných reakcí při probuzení či čehokoliv podobného. Bát se nemusíte ani jakékoliv latence — ale nic takového jsem nezaznamenal. Co mi pak přijde fajn a určitě je dobré to zmínit i zde, je to, že jakmile se vám klávesnice povede připojit k iPadu, můžete si v jeho nastavení upravit rychlost trackpadu a vše si vyladit tak, jak jste zvyklí z Macu, což je opět opravdu příjemné zjištění.
Co se výdrže týče, výrobce uvádí 5 hodin s podsvícením, 90 bez něj a až 90 dní v pohotovosti. Tohle jsem nezkoušel do posledního procenta, ale v praxi jsem se na celodenní práci dostal bez problémů, pokud jsem svítil jen mírně. Nabíjení přes USB-C pak jen potvrzuje, že EPICO drží krok s dobou a nechce, aby uživatel lovil proprietární kabel někde v šuplíku.
Resumé
Co říci o tomto produktu závěrem? Zcela upřímně řečeno, já si jej naprosto zamiloval a začal jsem díky němu opět přemýšlet nad tím, zda v mém pracovním setupu přeci jen nedokážu vytvořit místo i pro iPad. Díky této klávesnici najednou dává jablečný tablet neuvěřitelný smysl, protože se díky ní dokáže proměnit v mimořádně přenosný laptop s úžasnou svižností a podporou mobilních aplikací. Prémiové hliníkové zpracování, extrémně tenká konstrukce, výborný trackpad, praktické zkratky, příjemné klávesy a především promyšlené provedení, dělají z Ultraboardu překvapivě komplexního parťáka.
Pokud tedy máte iPad a někdy si říkáte, že byste z něj chtěli vymáčknout ještě o něco víc, právě EPICO vám nyní nabízí to „víc“, na které v iPadOS pořád čekáte. A když vezmete v úvahu cenu, troufám si říct, že jde o jedno z nejzajímavějších řešení na trhu, které mě, když nad tím tak přemýšlím, asi skutečně přesvědčilo k tomu, abych dal iPadům další šanci. V hlavě totiž už nemám ani tak myšlenku „využiju iPad?“, ale spíš „ve které barvě si jej koupím?“. Takže dámy a pánové v EPICO, smekám. A jen pro pořádek – celá tato recenze byla samozřejmě na této klávesnici napsaná.
Slevový kód
Pokud vás klávesnice zaujala, mám pro vás vynikající zprávu. Díky slevovému kódu epicoLSA ji můžete sehnat o 20 % levněji, tedy jen za 2719 Kč. Příjemné je navíc to, že je k dostání jak ve variantě pro základní iPad, tak i ve variantě pro iPad Air s tím, že sleva platí samozřejmě na obě verze.