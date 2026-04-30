QNAP představuje QAI-h1290FX: průlomový Edge AI úložný server pro privátní LLM a generativní AI pracovní úlohy

J. Jiří Filip
Jak se suverenita dat a výpočetní výkon stávají strategickými faktory pro podniky zavádějící AI, roste poptávka po privátní on-premises AI infrastruktuře. V reakci na tento trend dnes společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložných řešení, představila QAI-h1290FX, Edge AI úložný server nové generace navržený pro podporu privátního nasazení rozsáhlých jazykových modelů (LLM), vyhledávačů Retrieval-Augmented Generation (RAG) a generativních AI aplikací.

Postavený na serverovém procesoru AMD EPYC™, s podporou akcelerace NVIDIA® RTX™ GPU a dvanácti sloty pro U.2 NVMe/SATA SSD, QAI-h1290FX poskytuje vysoce výkonnou on-prem AI infrastrukturu pro organizace, které požadují nízkou latenci při inferenci, plnou ochranu dat a kontrolu nad provozem – bez závislosti na cloudu.

Poháněný operačním systémem QuTS hero na bázi ZFS od QNAP, QAI-h1290FX nabízí integritu dat na podnikové úrovni, téměř neomezený počet snímků a inline deduplikaci. Podporuje nativní přístup ke GPU v kontejnerech prostřednictvím Container Station a GPU passthrough pro virtuální stroje pomocí Virtualizační Stanice. IT týmy, vývojáři a výzkumné skupiny mohou efektivně provozovat inferenční modely, generativní AI aplikace a RAG pipeline (datové toky) s plnou kontrolou nad výkonem a alokací zdrojů.

QAI-h1290FX obsahuje pečlivě vybranou sadu předinstalovaných AI nástrojů, jako jsou AnythingLLM, OpenWebUI a Ollama, což umožňuje rychlé nasazení privátních LLM workflow. Další AI aplikace jako Stable Diffusion, ComfyUI, n8n a vLLM jsou postupně integrovány pro rozšíření funkcí. To uživatelům umožňuje rychle budovat on-prem AI platformy a automatizovat pracovní postupy v bezpečném, škálovatelném a plně kontrolovaném prostředí.

„QAI-h1290FX splňuje rostoucí poptávku po lokální AI infrastruktuře,“ uvedl Oliver Lam, produktový manažer společnosti QNAP. „Chtěli jsme odstranit překážky při sestavování GPU pracovních stanic, instalaci nástrojů a konfiguraci složitých prostředí. S QAI-h1290FX mohou uživatelé nasadit a spouštět své AI modely ihned po vybalení – s plnou kontrolou nad svými daty a bez závislosti na cloudu.“

Klíčové vlastnosti QAI-h1290FX

  • All-flash úložiště: Dvanáct slotů pro U.2 NVMe/SATA SSD umožňuje ultrarychlé I/O pro vysokofrekvenční spouštění AI modelů a streamování dat.
  • 16jádrový procesor AMD EPYC™ 7302P: Poskytuje 32 vláken serverového výpočetního výkonu – ideální pro AI inference, virtualizaci a náročné paralelní úlohy.
  • Architektura připravená pro GPU: Podporuje volitelnou grafickou kartu pro pracovní stanice GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q s až 96GB paměti GPU a podporou CUDA®, TensorRT™ a akcelerace Transformer Engine – výrazně zvyšuje výkon pro lokální inference LLM, generování obrázků a pracovní zátěže hlubokého učení.
  • Kontejnerové AI prostředí a správa GPU zdrojů: Podporuje Docker a LXD s intuitivním přidělováním GPU. Uživatelé mohou rychle spouštět AI nástroje přes integrované centrum AI aplikací a přidělovat GPU prostředky bez konfigurace přes příkazový řádek.
  • Plně lokální nasazení bez závislosti na cloudu: Provozujte AI chatovací asistenty, vyhledávače dokumentů nebo znalostní báze plně lokálně. Uchovávejte citlivá data interně a zároveň urychlete AI pracovní postupy.
  • Vysokorychlostní síť a škálovatelná architektura: Obsahuje dva porty 25GbE a dva porty 2,5GbE. Sloty PCIe podporují volitelné rozšíření na 100GbE. Kompatibilní s QNAP rozšiřujícími JBOD jednotkami pro rozsáhlé ukládání AI dat.

Přehled případů využití

  • Interní AI asistenti / lokální chatovací aplikace
    Nasazujte konverzační AI rozhraní pro vyhledávání znalostí, školení zaměstnanců a dotazy na firemní pravidla – vše plně pod vaší kontrolou.
  • Podnikové vyhledávání RAG
    Využijte soukromé RAG pipeline pro rychlé a kontextové vyhledávání ve smlouvách, reportech a interních dokumentech.
  • Generování obrázků pro kreativní týmy
    Spouštějte Stable Diffusion nebo ComfyUI pro designové pracovní postupy s podporou AI a generování vizuálního obsahu.
  • IT automatizace řízená AI
    Použijte n8n k automatizaci inferenčních úloh, generování obsahu nebo upozornění – AI snadno integrujte do firemních procesů.

S QAI-h1290FX nabízí QNAP praktickou a výkonnou cestu pro nasazení generativní AI v rámci podniku. Ať už v právním, HR, kreativním nebo IT provozu, pomáhá týmům pracovat rychleji, dodržovat předpisy a mít plnou kontrolu nad AI strategií – přímo na okraji sítě.

Další informace a kompletní sortiment QNAP najdete na www.qnap.com.

.