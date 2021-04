Poznejte historii dávné mimozemské civilizace v nové hře Machinika Museum pro iOS

Procházka po muzeu není zrovna moc atraktivním námětem na vývoj mobilní hry. Vývojáři ze studia Plug In Digital ovšem i přes to využívají takové zasazení k tomu, aby hráčům vyprávěli příběh o dávno zapomenuté mimozemské civilizaci. Exponáty jsou navíc místo dávno popsaných artefaktů stále nevyřešenými hádankami, jejichž úspěšně složení vás zavede na cestu skrz několik různých galaxií. Machinika Museum přitom nenabídne pouhou sbírku obrovského množství logických hádanek na stejném principu. Každý z mimozemských předmětů představuje výzvu sám za sebe díky unikátnímu způsobu odkrytí tajemství každého z nich. Na videu níže můžete ochutnat trochu více z atmosféry samotného virtuálního muzea.

Záhadná povaha hry vás má vyzvat ale k tomu, abyste zdi muzea opustili a vydali se na vlastní pěst hledat další informace mezi hvězdy několika různých galaxií. I přesto, že během takového objevování potkáte velké množství různých hlavolamů, pro vývojáře byla zásadní přístupnost. Různé druhy hádanek se tak ovládají intuitivně a nemusíte si tak dělat hlavu s novými ovládacími prvky u každého z rébusů. Machinika Museum určitě do žánru logických her přináší svěží vítr díky zasazení do atraktivního prostředí se zajímavou premisou. Pokud si chcete sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžké je dělat takového vesmírného historika, hru můžete již nyní stahovat na App Storu a to zdarma.

Hru můžete stáhnout zde