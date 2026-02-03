V Holandsku letos otevře vyjimečné Apple Museum

Během druhého čtvrtletí letošního roku otevře své brány Apple Museum v Holandském městě Utrecht. To by mělo být podle toho, co zatím pánové a dámy přidávají na svůj oficiální instagram opravdu velkolepé. Už jen stěna složená ze 100 kusů iMac G3 v různých barvách bude stát za vidění. To však není zdaleka všechno. Kromě množství produktů, monitorující historii Applu zde najdete také zajímovsti, jako například repliku pracovního místa samotného Steva Jobse v garáži jeho rodičů, kde Apple vznikl. Apple Museum ve městě Utrecht vzniká za pomocí dobrovníků a sběratelů, kteří spojili síly a vytvořili něco poměrně unikátního. Navíc každý stroj je pečlivě vylšetěn a zrestaurován, aby vypadal tak, jak když jste jej vybalili před lety z krabice.
Během ledna se konal jeden z mnoha dobrovolnických dnů, kdy se podařilo vyčistit a restaurovat 100 iMaců, které tvoří jeden z monumentů celého muzea. Další dobrovolníci pak ukládali a organizovali literaturu, která je také součástí muzea a z fotografií zveřejněných na instagramu to vypadá, že se bude jednat o stovky knih, návodů, příruček a všeho možného i nemožného, co k Applu patří. Zatím to vše vypadá tak, že bude návštěva muzea stát opravdu za to. Navíc pokud se přihlásíte k odběru newsletteru do 1. 3. 2026, můžete vyhrát dvě vstupenky. Veškeré další informace se dozvíte přímo na oficiálních stránkách applemuseum.nl Apple Museum najdete po otevření na adrese Proostwetering 53543 AB Utrecht, Nizozemsko.