The Apple Museum v Holandsku otevře už 2. 4. 2026

Fanoušci Applu mají důvod k radosti. Nové Apple Museum v nizozemském Utrechtu už zná přesné datum otevření. Pokud jste si jeho návštěvu plánovali, můžete si do kalendáře zapsat 2. dubna 2026, kdy muzeum poprvé otevře své brány veřejnosti. Podle informací, které jeho tvůrci postupně zveřejňují na oficiálním Instagramu, to navíc vypadá, že půjde o opravdu velkolepý projekt. Jedním z hlavních lákadel bude například monumentální stěna složená ze 100 počítačů iMac G3 v různých barvách, která má být jedním z nejvýraznějších prvků celé expozice.
Tím ale výčet zajímavostí zdaleka nekončí. Návštěvníci se mohou těšit na velké množství historických produktů mapujících vývoj Applu, ale také na unikátní exponáty. Mezi nimi bude například replika pracovního místa Steva Jobse v garáži jeho rodičů, kde Apple v 70. letech vznikal. Právě takové detaily mají návštěvníkům přiblížit začátky firmy, která dnes patří mezi nejvlivnější technologické společnosti na světě. Za vznikem muzea stojí komunita dobrovolníků a sběratelů, kteří spojili síly, aby vytvořili unikátní prostor věnovaný historii Applu. Každý vystavený stroj navíc prochází pečlivým čištěním a renovací, aby vypadal stejně jako v době, kdy jej jeho první majitelé vybalovali z krabice.
Velká část práce na přípravě expozice probíhala během dobrovolnických dnů. Jeden z nich se konal například letos v lednu, kdy se podařilo vyčistit a zrestaurovat všech 100 iMaců, které tvoří ikonickou stěnu muzea. Další dobrovolníci se mezitím věnovali třídění a organizaci rozsáhlé sbírky literatury. Z fotografií zveřejněných na Instagramu je patrné, že půjde o opravdu bohatý archiv obsahující stovky knih, manuálů, příruček a dalších materiálů spojených s Applem. Už nyní je tak jasné, že návštěva muzea bude pro fanoušky značky z Cupertina velmi zajímavým zážitkem. Další informace najdete na oficiálních stránkách applemuseum.nl. Po otevření bude Apple Museum sídlit na adrese Proostwetering 53, 3543 AB Utrecht, Nizozemsko.