V Polsku se ještě letos otevře speciální Apple Museum

Pokud jste se nestihli podívat do pražského Apple Musea, které ukončilo svůj provoz v průběhu uplynulého roku, budete mít ještě letos příležitost navštívit jiné Apple Museum. Dobrou zprávou je, že za historickými Apple produkty nebudete muset cestovat daleko. Nové muzeum totiž otevře své brány hned u našich polských sousedů.

Muzeum, věnované společnosti Apple a jejím produktům, by mělo obsahovat celkem 1500 různých exponátů, které jsou nějakým způsobem spojené s vývojem a evolucí Apple produktů v průběhu historie cupertinské společnosti. Mělo by se jednat o největší a nejkompletnější sbírku tohoto druhu na světě. Krysztof Grochowski, prezident představenstva managementu společnosti Japko, která za muzeem stojí, uvedl:„Spolu s našimi obchodními partnery jsme se rozhodli, že je naší povinností představit tyto unikátní sbírky co možná nejširšímu publiku. Chceme, aby výstava zapadala do modelu současných výstav. Chtěli bychom představit vývoj myšlení v technologiích, a to způsobem, který všem ukáže, jakého pokroku jsme jako lidstvo dosáhli.“

Muzeum se bude rozkládat na více než 3700 čtverečních metrech, a jeho součástí budou také kreativní a interaktivní exponáty. Budoucí návštěvníci se mohou těšit na celou řadu osobních počítačů, laptopů, příslušenství, softwaru, mobilních telefonů a rozhraní z dílny společnosti Apple, najdou zde ale také různé plakáty, upomínkové předměty a řadu dalších exponátů. Mezi chlouby muzea by měla patřit funkční replikace počítače Apple I, podepsaná spoluzakladatelem Applu Stevem Wozniakem. Muzeum bude vybavené také vzájemně propojenou sítí senzorů, která návštěvníkům nabídne další exponáty ke zhlédnutí na základě toho, co je při prohlídce zaujalo. Polské Apple Museum se bude nacházet v komplexu Fabryka Norblina ve Varšavě, a k oficiálnímu otevření by mělo dojít letos na podzim.