American Museum of Natural History pohledem iPhone 16 Pro

Na světě není moc míst, kde se můžete podívat na skutečnou kostru T-Rexe. Jedním z nich je American Museum of Natural History v New Yorku, které rozhodně stojí za návštěvu. Ostatně již od brzkého rána se k muzeu sjíždí desítky školních autobusů, aby se děti a studenti mohli podívat na naprosto neuvěřitelné množství 32 milionů exponátů. Toto množství má muzeum skutečně v depozitáři a miliony z nich jsou vystavené neustále. Mezi to nejlepší co zde můžete vidět jednoznačně patří právě kostra T-Rexe, Modrá velryba, evoluce člověka, metority, vzorek z měsíce, drahokami a mnoho dalšího. Zkrátka moc lepších muzeí na světě neexistuje a bylo až neuvěřitelné sledovat, že i náš 15 měsíční syn si s otevřenou pusou dokázal prohlížet mnoho exponátů. Pojďte se s námi podívat do tohoto famózního muze rozprostírajícího se v 24 propojených budovách pohledem iPhone 16 Pro.

IMG 4008 IMG_4008
IMG 4009 IMG_4009
IMG 4006 IMG_4006
IMG 4066 IMG_4066
IMG 3881 IMG_3881
IMG 3883 IMG_3883
IMG 3894 IMG_3894
IMG 3896 IMG_3896
IMG 3897 IMG_3897
IMG 3901 IMG_3901
IMG 3902 IMG_3902
IMG 3903 IMG_3903
IMG 3905 IMG_3905
IMG 3908 IMG_3908
IMG 3909 IMG_3909
IMG 3916 IMG_3916
IMG 3922 IMG_3922
IMG 3923 IMG_3923
IMG 3929 IMG_3929
IMG 3933 IMG_3933
IMG 3936 IMG_3936
IMG 3942 IMG_3942
IMG 3943 IMG_3943
IMG 3954 IMG_3954
IMG 3970 IMG_3970
IMG 3980 IMG_3980
IMG 3994 IMG_3994
IMG 3995 IMG_3995
IMG 3999 IMG_3999
IMG 4007 IMG_4007
IMG 4022 IMG_4022
IMG 4029 IMG_4029
IMG 4032 IMG_4032
IMG 4033 IMG_4033
IMG 4034 IMG_4034
IMG 4035 IMG_4035
IMG 4036 IMG_4036
IMG 4037 IMG_4037
IMG 4041 IMG_4041
IMG 4047 IMG_4047
IMG 4050 IMG_4050
IMG 4059 IMG_4059
IMG 4062 IMG_4062
IMG 4063 IMG_4063
IMG 4064 IMG_4064
IMG 4065 IMG_4065
IMG 4069 IMG_4069
