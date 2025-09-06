American Museum of Natural History pohledem iPhone 16 Pro

Na světě není moc míst, kde se můžete podívat na skutečnou kostru T-Rexe. Jedním z nich je American Museum of Natural History v New Yorku, které rozhodně stojí za návštěvu. Ostatně již od brzkého rána se k muzeu sjíždí desítky školních autobusů, aby se děti a studenti mohli podívat na naprosto neuvěřitelné množství 32 milionů exponátů. Toto množství má muzeum skutečně v depozitáři a miliony z nich jsou vystavené neustále. Mezi to nejlepší co zde můžete vidět jednoznačně patří právě kostra T-Rexe, Modrá velryba, evoluce člověka, metority, vzorek z měsíce, drahokami a mnoho dalšího. Zkrátka moc lepších muzeí na světě neexistuje a bylo až neuvěřitelné sledovat, že i náš 15 měsíční syn si s otevřenou pusou dokázal prohlížet mnoho exponátů. Pojďte se s námi podívat do tohoto famózního muze rozprostírajícího se v 24 propojených budovách pohledem iPhone 16 Pro.