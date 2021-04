Do oblíbené hry Magic: the Gathering Arena dorazil svět Harryho Pottera

Že by se při vymýšlení nové sady Strixhaven vývojáři Magic: the Gathering Arena inspirovali Harry Potterem, samozřejmě sami nikdy nepřiznají. Nový set však tuhle inspiraci v žádném případě nezapře. Od čtvrtka se tak můžete v digitální verzi nejúspěšnější sběratelské karetní hry procházet po chodbách kouzelnické školy, rozdělené do pěti rozdílných kolejí. Stejně jako každá nová sada, tak i Strixhaven s sebou více než 250 nových karet, kterými můžete obohatit své balíčky. A nebyl by to Magic, kdyby jsme se s novou sadou nedočkali i nových mechanik. Tentokrát jsou tři a všechny tématicky souvisí se sesíláním různých kouzel.

První novou mechanikou je Learn. Když sešlete kartu s takovou schopností, můžete si vybrat mezi dvěma efekty – buď zahodíte kartu z ruky a líznete si novou, nebo, a to je zajímavější, si můžete vybrat jednu ze speciálních Lesson karet ve vašem sideboardu a tu si dát do ruky. Karty, které vás nechají se takhle během hraní vzdělávat, a jednotlivé lekce jsou ale vzhledem k tomu, že poskytují karetní výhodu, záměrně oslabené.

Druhým novým klíčovým slovem je Magecraft. Schopnost se aktivuje vždy, když zahrajete kouzlo (instant nebo sorcery) nebo jeho kopii. Takovou mechaniku vídáme na kartách již dlouhá léta, je ale hezké, že konečně dostala vlastní jméno. Poslední novou mechanikou je Ward. Ta se vyskytuje pouze na bytostech a určuje cenu, kterou musí soupeř zaplatit, když chce na tu kterou bytost seslat nějaké kouzlo. Ward je zajímavá tím, že ve hře s námi zůstane napořád. Zařadí se tak k ostatním „evergreen“ mechanikám, jako je Flying nebo Scry.

Vypíchnout musíme ještě představení zvláštního subsetu karet Mystical Archives. Ty můžete najít v doplňkových balíčcích během draftů a jde o legendární kouzla z historie Magic: the Gathering, navíc provedená v krásných alternativních ilustracích. Pokud vás už svrbí prsty a nemůžete se dočkat, až kouzelnickou akademii se všemi jejími tajemstvími sami navštívíte, stačí hru jen zapnout. Pokud Magic ještě nehrajete, jeho digitální verzi můžete z App Storu stahovat zcela zdarma.