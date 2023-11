Kutil vytvořil Magic Mouse snů! Stačila mu k tomu 3D tiskárna, USB-C a šikovné ruce

Poměrně často se v našich diskuzích setkáváme s názory, že současná podoba Magic Mouse za moc nestojí. Mnoho jablíčkářů jí označuje za nudnou, ergonomicky naprosto šílenou a nedomyšlenou z hlediska nabíjení. Když je však člověk šikovný, dokáže sám tyto negativa vyřešit, o čemž svědčí třeba i výsledek práce kutila Ivana Kuleshova. Ten totiž dokázal přetvořit klasickou Magic Mouse na ergonomický přívětivou myš s USB-C nabíjením na její přední straně, díky čemuž tak lze myšku nabíjet i při používání. Ostatně, podívejte se na pár snímků níže sami.

V minulosti jsme na našem magazínu hned několikrát psali o nejrůznějších nástavcích pro Magic Mouse, které různě měnily její úchop tak, aby padla skvěle do ruky třeba i vyznavačům vertikálních myší. Zpravidla se však jednalo jen o poměrně nízké, neforemné doplňky, které uživatelský komfort příliš nepozvedly. Projekt Ivana Kuleshova je však jiný. Kutil totiž rozebral Magic Mouse tak, aby jí mohl následně namontovat do nástavce vytvořeného na 3D tiskárně tak, aby s ním de facto splynula v jeden velký ergonomický celek. Díky tomu je tak jeho verze Magic Mouse sice vysoká a ergonomicky tvarovaná, nicméně stále podporuje gesta a co víc, díky výměně Lightningu za USB-C a navrch jeho přemístění ze spodní strany na předek tak lze myšku nabíjet bez problému i při používání. Minimálně v tomto směru by si tedy mohl vzít Apple příklad.