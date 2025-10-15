Apple vydal v tichosti novou Magic Keyboard pro iPad Air

Zatímco pozornost většiny fanoušků Applu se dnes upírá k novinkám s čipem M5, kalifornský gigant mezi tím v tichosti představil drobnou, ale příjemnou změnu pro uživatele iPadu Air. Populární Magic Keyboard pro tento tablet se totiž vůbec poprvé objevuje také v černé variantě.
Ačkoliv se může zdát, že jde jen o nový odstín, ve skutečnosti tím Apple sjednocuje vzhled příslušenství napříč modely, jelikož černou klávesnici už delší dobu nabízí pro iPad Pro. Design i konstrukce zůstávají stejné, takže nečekejte kovové šasi ani podsvícené klávesy jako u profesionální verze. Apple se zkrátka drží původního materiálu kombinujícího gumu a tkaninu, který je lehký, příjemný na dotek a chrání iPad při každodenním používání. Na rozdíl od bílé varianty má ale černá jasnou výhodu – mnohem lépe odolává nečistotám a drobným oděrkám, které byly na světlém povrchu viditelné prakticky okamžitě. V praxi tak působí elegantněji a bude pravděpodobně působit „čistším“ dojmem i po měsících používání.
Co se týče kompatibility, nic se nemění. Nová Magic Keyboard funguje s iPadem Air čtvrté generace a novějšími modely, tedy i s nejnovějším Air s čipem M5. Cena rovněž zůstává stejná – 7190 Kč za 11“ verzi a 8390 Kč za větší 13“. Změna tedy není nijak revoluční, ale přesto dokáže potěšit. Uživatelé, kteří dosud váhali nad bílým provedením kvůli jeho náchylnosti k zašpinění, teď mají ideální důvod pořídit si klávesnici právě v elegantní černé.