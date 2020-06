Apple zřejmě chystá Magic Keyboard i pro iPady mimo řadu Pro

Před pár měsíci Apple světu představil novou klávesnici Magic Keyboard pro iPady, která je měla ještě více z uživatelského hlediska přiblížit klasickým počítačům. Háček je však v tom, že je kompatibilní jen s iPady Pro a to ještě jen 3. a 4. generace. Majitelé jiných modelových řad se proto musí i nadále spoléhat na Smart Keyboard, které chybí kromě podsvícení a stabilního držáku i trackpad. Podle spolehlivého leakera @L0vetodream však Apple chystá Magic Keyboard i pro další modely.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

Leaker napsal na svůj twitterový účet konkrétně to, že Magic Keyboard nebude jen pro iPady Pro. Přestože si lze toto prohlášení vyložit různými způsoby, jako nejpravděpodobnější se jeví vývoj nové klávesnice tvarově přizpůsobené přímo ostatním iPadům. Vnuknutí softwarové podpory pro stávající klávesnici by sice pro Apple zřejmě nebylo též ničím až tak problémovým, avšak těžko říci, jak dobře by si non-Pro modely rozuměly s magnetickým držákem. Žádná hitparáda by navíc nebyly ani fotoaparáty, které by ve velkém výřezu klávesnice působily jako pěst na oko. Kvůli tomu je tak pravděpodobnější vývoj verze přizpůsobené právě jim, která by mohla být teoreticky i levnější, jelikož by mohla být třeba i lehce okleštěná.

Je otázkou, kdy by mohl Apple s novinkou vyrukovat a pro jaké všechny modely by byla určena. Nicméně vzhledem k tomu, že je o Magic Keyboard pro iPady Pro podle dostupných informací zájem více než slušný, zřejmě by nebylo příliš překvapivé, kdyby Apple světu její další verzi ukázal v horizontu několika týdnů. Naprosto ideální příležitost bude mít například na nadcházející WWDC, která je sice určena primárně pro prezentaci softwarů, avšak v minulosti jsme na ní byli již několikrát svědky nových hardwarů.