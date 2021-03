Od konceptu k úspěchu: Historie Siri v kostce

Virtuální hlasová asistentka Siri je pro řadu uživatelů nepostradatelnou pomocnicí, a to i přes to, že zatím neumí česky. Řada z vás si jistě vzpomíná na chvíli, kdy ji Apple poprvé uvedl. Pojďme v našem dnešním článku zavzpomínat na to, jak se Siri v Applu vyvíjela, jak si postupně nacházela cestu do jablečných zařízení a jakým způsobem ji Apple vylepšoval.

Počátky

Kořeny Siri sahají do dob dávno před jejím vydáním, a sahají dokonce také mimo Apple. To, z čeho se původně zrodila nám důvěrně známá Siri, začalo původně ve výzkumné laboratoři umělé inteligence společnosti SRI. Apple příslušnou technologii odkoupil ještě pod vedením Steva Jobse v dubnu roku 2010, a v říjnu následujícího roku se již Siri objevila coby integrovaná funkce v tehdy novém iPhonu 4S, kdy písmeno “S” v názvu označovalo právě Siri. Hlasová asistentka v iPhonu 4S promlouvala hlasem herečky Susan Bennett, ten ale získala již v roce 2005, kdy Susan absolutně netušila, že se jednoho dne stane takřka legendou. Namluvení britské mužské verze Siri si vzal na starost bývalý novinář Jon Briggs, australskou ženskou Siri namluvila Karen Jacobsen. Postupem času se počet hlasů i přízvuků Siri neustále rozšiřoval.

Siri v iOS

Siri spatřila původně světlo světa coby samostatná aplikace pro iOS v únoru roku 2010. Vývojáři původně zamýšleli dostat Siri také do zařízení s operačními systémy Android a BlackBerry, o několik měsíců později ale platformu odkoupila společnost Apple, a příslušná aplikace zmizela z iOS App Storu. Když Apple v říjnu roku 2011 představil Siri coby součást operačního systému iOS 5, byla řada uživatelů ohromená.

Další vylepšení pro Siri představil Apple v červnu roku 2012 na své WWDC konferenci – Siri získala například schopnost spouštět aplikace, zobrazovat výsledky sportovních utkání, ohlašovat vysílací časy filmů v kinech, a uživatelé mohli také jejím prostřednictvím například provádět rezervace v restauraci. S příchodem operačního systému iOS 7 se Siri (ostatně jako celá řada dalších prvků) dočkala především designového předělání, přibyly ale také nové hlasové varianty a došlo i k vylepšení zvuku. Siri postupně získala schopnost prohledávat články na Wikipedii, prohledávat Twitter a Bing, nebo třeba vypínat a zapínat Wi-Fi, mobilní data či Bluetooth. Po příchodu iOS 8 mohli uživatelé využívat Siri také v rámci CarPlay, v iOS 9 došlo k dalšímu designovému přepracování, zavedení funkce Návrhy Siri, a v září roku 2015 se uživatelé dočkali funkce hlasové odezvy na příkaz “Hey Siri” u iPhonu 6S (u iPhonu 6 tato funkce fungovala pouze v případě, že bylo zařízení připojení ke zdroji nabíjení). Operační systém iOS 10 přinesl integraci Siri s aplikacemi třetích stran, vývoj v tomto směru ale postupoval relativně pomalu a rozpačitě, a tento fakt se stal předmětem stížností mnoha uživatelů. Ti si stěžovali například také na to, že stále ještě není možné Siri zadávat jiné než hlasové příkazy. S příchodem iOS 11 došlo k vylepšení vzhledu i zvuku Siri, a konečně přišla také možnost zadávat Siri příkazy za pomoci klávesnice. Siri získala také základní schopnost překládání. Velké změny přišly s uvedením operačního systému iOS 12, kdy Apple představil novou nativní aplikacI Zkratky Siri. Vylepšení se dočkala také funkce Návrhy Siri a funkci “Hey Siri” bylo nově možné využít i v režimu nízké spotřeby baterie. Siri se dočkala několika nových přízvuků, schopnosti zodpovídat dotazy ohledně známých osobností nebo třeba schopnosti ovládat svítilnu. V operačním systému iOS 13 Apple opět o něco více vylepšil zvuk Siri, vylepšení se dočkala také aplikace Zkratky. Apple přislíbil také možnost přehrávání audio obsahu z aplikací třetích stran, to však v drtivé většině případů bohužel nefungovalo. S příchodem operačních systémů iOS 14 a iPadOS 14 se Siri dočkala kompletního přepracování svého rozhraní, které konečně přestalo zabírat celou obrazovku, a došlo také k vylepšení na poli vyhledávání, stejně jako k vylepšené podpoře prohledávání webu. Došlo také k možnosti zasílání hlasových zpráv nebo sdílení času příjezdu při používání Siri za jízdy. Siri také konečně začala spolupracovat se Spotify.

Zajímavosti

Siri nezůstala jen na iPhonech. V průběhu let se postupně rozšířila na iPady, a Macy, iPody Touch, Siri Remote, a pochopitelně také do chytrých reproduktorů HomePod.Siri se – podobně jako řada jiných produktů a služeb (nejen) od Applu – neobešla za dobu své existence bez jistých skandálů. V minulosti sklidila kritiku ze strany příslušných organizací za to, že neposkytuje informace o potratových klinikách v okolí, a namísto toho směrovala uživatele na krizová centra nebo dokonce na dětské domovy. Siri čelila kritice také pro svou občasnou neschopnost porozumět specifickým přízvukům nebo uživatelům s vadami řeči. Před pár lety se také ukázalo, že někteří ze smluvních zaměstnanců poslouchali nahrávky konverzace Siri s uživateli. Magazín Forbes ve své zprávě z roku 2019 citoval jednoho ze smluvních partnerů Applu, působícího v Praze. Ten byl pověřen hodnocením příkazů pro Siri ve francouzštině. “Byli jsme najati na šest měsíců a dostávali jsme deset dolarů za hodinu,” uvedl jeden ze smluvnich zaměstnanců, a dále dodal, že ačkoliv Apple tvrdil opak, ve skutečnosti nebylo vůbec těžké identifikovat při poslechu uživatele. Tito smluvni partneři byli také překvapeni počtem případů, kdy došlo k nechtěné aktivaci Siri, po které následoval nedobrovolný záznam konverzací s často citlivým obsahem.