Evoluce iOS: Jak šel čas s jablečným mobilním operačním systémem

Jablečný mobilní operační systém iOS prošel od dob svých počátků řadou změn. V jednom z našich předchozích článků jsme si představili novinky, které přinesly jeho jednotlivé verze, dnes se zaměříme spíše na jeho postupný vývoj od dob iPhone OS až po současnost.

iPhone OS 1

Fotogalerie iPhone OS 1 3 iPhone OS 1 2 iPhone OS 1 1 Vstoupit do galerie

iPhone OS 1 byl první veřejně vydanou hlavní verzí operačního systému pro smartphony od Applu. Byl vydán 29. června roku 2007, a byl určený pro první generaci iPodu touch a první generaci iPhonů. První verze operačního systému pro jablečná mobilní zařízení byla charakteristická absencí Oznamovacího centra, funkcí multitaskingu nebo nativních Připomínek. Uživatelé neměli možnost nastavení tapety plochy. Ve verzi iPhone OS 1.1.1 přibyla služba iTunes. Poslední verzí operačního systému iPhone OS byla verze 1.1.5, poté následoval operační systém iPhone OS 2. iPhone OS 1 nabízel nativní aplikace Kalendář, Fotky, Fotoaparát, YouTube, Akcie, Mapy, Počasí, Hodiny, Kalkulačka či Poznámky, v Docku se nacházely ikonky pro telefon, mail, Safari a aplikaci iPod.

iPhone OS 2

Fotogalerie iPhone OS 2 1 iPhone OS 2 2 iPhone OS 2 3 iPhone OS 2 4 +2 Fotek iPhone OS 2 5 Vstoupit do galerie

Operační systém iPhone OS 2 byl představen na WWDC 9. června roku 2008, vydán byl 11. července téhož roku. V operačním systému iPhone OS 2 si svou premiéru odehrál App Store, díky kterému si uživatelé do svých smartphonů mohli stahovat aplikace od vývojářů třetích stran. Nativní aplikace Mail (Pošta) se v iPhone OS 2 dočkala přepracování, v jehož rámci nabídla podporu příloh MS Office a iWork. Nativní Kontakty se dočkaly nové funkce vyhledávání a možnosti importu ze SIM karty. V Mapách přibyla navigace pro veřejnou dopravu a pěší chůzi, kalkulačka získala možnost přepnutí na vědeckou verzi při otočení do horizontální polohy. V Nastavení přibyla možnost zapnutí Wi-Fi v režimu Letadlo. Poslední verze iPhone OS 2 vyšla v lednu 2009 a nesla označení 2.2.1.

iPhone OS 3

Fotogalerie iPhone OS 3 1 iPhone OS 3 2 iPhone OS 3 3 iPhone OS 3 4¨ +2 Fotek iPhone OS 3 5 Vstoupit do galerie

Společnost Apple představila operační systém iPhone OS 3 na WWDC 8. června roku 2009 a vydala ho 17. června téhož roku. iPhone OS 3 přinesl celosystémovou funkci kopírování a vkládání textu či obrázků a funkci zrušení poslední akce zatřesením telefonu. Vývojáři dostali možnost zavedení nákupu v aplikaci, uživatelé se dočkali podpory MMS, a v nativních Zprávách přibyla možnost odesílání hlasových zpráv. Další novinkou byla aplikace Diktafon, nativní Fotoaparát získal podporu pro nahrávání videí (u iPhonu 3GS). Plocha iPhonu získala schopnost zobrazit až 11 stránek a pojmout tak 180 ikonek aplikací. Poslední verze operačního systému iPhone OS 3 nesla označení 3.2.2 a byla vydána v srpnu roku 2010.

iOS 4

Fotogalerie iOS 4 4 iOS 4 1 iOS 4 2 iOS 4 5 +2 Fotek iOS 4 6 Vstoupit do galerie

S operačním systémem iOS 4 byla spojena řada prvenství. Jednalo se o první operační systém pro mobilní zařízení od Applu, který nesl název iOS, a zároveň o první operační systém s podporou multitaskingu. Společnost Apple ho vydala 21. června roku 2010, kromě multitaskingu přinesl iOS 4 možnost uspořádání ikon aplikací do složek, podporu více e-mailových schránek v nativní Poště, aplikaci iBooks, podporu pro iMove a možnost vytváření playlistů. Uživatelé také získali možnost darovat aplikaci z App Storu někomu jinému, dočkali se funkce kontroly pravopisu u vybraných jazyků, možnosti aktivace osobního hotspotu (u iPhonu 4) nebo možnosti vypůjčení filmů. Přibyla aplikace Game Center a možnost zobrazení Oznamovacího centra posunutím horní strany obrazovky směrem dolů. iOS 4 byl zároveň posledním operačním systémem, který měl v nabídce tapet Monu Lisu, a kde si uživatelé mohli užít aplikace iPod a Voice Control. Poslední verze operačního systému iOS 4 nesla označení 4.3.5 a byla vydána v červenci roku 2011.

iOS 5

Fotogalerie iOS 5 1 iOS 5 2 iOS 5 3 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 5 byl vydán v říjnu roku 2011. Uživatelé se v jeho rámci dočkali přepracovaných notifikací s možností zobrazení dočasných bannerů. V systému přibyl iCloud pro ukládání a synchronizaci dat, a jablíčkáře potěšila také nová služba iMessage. Vůbec poprvé bylo možné aktualizovat operační systém formou over-the-air, tedy bez nutnosti připojení k iTunes. iOS 5 se dočkal důkladnější integrace s Twitterem, majitelé jablečných tabletů získali podporu gest multitaskingu, na uzamčené obrazovce se objevila zkratka pro rychlý přístup k nativnímu Fotoaparátu. Uživatelé získali také možnost označení e-mailů v nativní Poště vlaječkami, webový prohlížeč Safari byl obohacen o seznam četby a možnost anonymního prohlížení. Aplikaci iPod nahradila aplikace Hudba, přibyla také aplikace Newsstand. S velkou slávou přišla hlasová asistentka Siri. Poslední verze operačního systému iOS 5 nesla označení 5.1.1 a byla vydána v květnu roku 2012.

iOS 6

Fotogalerie iOS 6 1 iOS 6 2 iOS 6 3 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 6 byl vydán 19. září roku 2012. Mezi hlavní novinky patřily kompletně přepracované nativní Mapy od Applu, vylepšená Siri s podporou více jazyků a regionů, a se schopností sdělovat výsledky sportovních utkání. Facebook se dočkal plné integrace s iOS, přišla také možnost sdílení fotografií. Uživatelé se dočkali nové nativní aplikace s názvem Passbook, služby FaceTime pro hlasové a video hovory s ostatními jablíčkáři, v nativní Poště přibyla možnost vytvoření VIP seznamu. Webový prohlížeč Safari získal funkci offline seznamu četby, vylepšení se dočkalo i zpřístupnění. Na iPad přišla nativní aplikace Hodiny, ze systému naopak zmizely aplikace Google Maps a YouTube. Operační systém iOS 6 zároveň znamenal také derniéru pro mnohými uživateli oblíbený skeumorfismus, a poprvé přibyla také nová systémová tapeta. Poslední verze operačního systému iOS 6 nesla označení 6.1.6 a byla vydána v únoru roku 2014.

iOS 7

Fotogalerie Math Learner iOS 7 emoji ios 14.2 17 iOS 7 fb iOS 7 8 +13 Fotek iOS 7 6 iOS 7 5 iOS 6 a 7 7 iOS 6 a 7 5 iOS 6 a 7 4 iOS 6 a 7 3 iOS 6 a 7 2 iOS 6 a 7 1 iOS 7 4 iOS 7 3 iOS 7 2 iOS 7 1 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 7, vydaný v září roku 2013, proslul svým odklonem od skeumorfismu. Přinesl kompletní přepracování uživatelského rozhraní s novými ikonkami, vzhledem, písmem i efekty. Přibylo Ovládací centrum s možností správy konektivity, jasu, ovládání médií nebo funkcí AirPlay a AirDrop, v rámci multitaskingu přibyla možnost zobrazení náhledů všech spuštěných aplikací nebo aktualizace na pozadí. Ve webovém prohlížeči Safari přibylo chytré vyhledávání a podpora Klíčenky na iCloudu, rodičovská kontrola a možnost přidání neomezeného množství karet. Nativní Fotoaparát získal možnost přepínání přetažením mezi jednotlivými režimy spolu s živými náhledy filtrů, asistentka Siri se dočkala nového vzhledu, nových hlasů i širších možností ovládání. Ve službě FaceTime přibyla možnost pouze hlasových hovorů. Poslední verze operačního systému iOS 7 nesla označení 7.1.2 a byla vydána v červnu roku 2014.

iOS 8

Fotogalerie iOS 8 3 iOS 8 2 iOS 8 1 iOS 8 4 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 8 byl vydán 17. září roku 2014. Premiéru si v něm odehrály nové nativní aplikace Watch a Zdraví, naopak naposledy se v něm objevil nativní Newsstand a PassBook. V iOS 8 se představila užitečná funkce Kontinuita spolu s funkcí Handoff pro ještě efektivnější komunikaci mezi jednotlivými Apple zařízeními, návrhy ve výsledcích vyhledávání ve Spotlightu, Rodinné sdílení nebo třeba QuickType pro klávesnici. Notifikační centrum získalo podporu pro widgety aplikací třetích stran, uživatelé získali možnost instalace klávesnic třetích stran. Apple představil hudební streamovací službu Apple Music. V nativním Fotoaparátu přibyla samospoušť a časosběr, Fotky se dočkaly podpory knihovny fotografií na iCloudu a bohatších možností úprav, v App Storu přibyla možnost objevování nového obsahu. Přibyla platforma HomeKit pro ovládání chytré domácnosti, v Poznámkách přibyly nové možnosti práce s textem. Aplikace Počasí začala namísto Yahoo využívat data z The Weather Channel, přibyla také aplikace Tipy s informacemi o funkcích v iOS. Poslední verze operačního systému iOS 8 nesla označení 8.4.1 a byla vydána v srpnu roku 2015.

iOS 9

Fotogalerie iOS 9 1 iOS 9 2 iOS 10 3 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 9 byl představen na WWDC v červnu roku 2015, vydán byl v září téhož roku. Apple ale vůbec poprvé umožnil vývojářům vyzkoušet si jeho betaverzi, která byla k dispozici ihned po skončení konference. Betaverze pro veřejnost byla vydána v červenci. Apple se v případě iOS 9 soustředil spíše na dílčí vylepšení a prodloužení výdrže baterie. V iOS 9 se naposledy objevila funkce “Odemknout přejetím”, aplikace Newsstand byla nahrazena aplikací News. V nativních Poznámkách přibyla možnost kreslení za pomoci různých nástrojů,Mapy se dočkaly podpory pro hromadnou dopravu a Apple také představil funkci Night Shift pro přepnutí do teplejšího ladění barev při nižším světle. Přibyla funkce Peek and Pop pro kompatibilní iPhony, v iPadu přibyly nové funkce multitaskingu. Poslední verze operačního systému iOS 9 nesla označení 9.3.6 a byla vydána v červenci roku 2019.

iOS 10

Fotogalerie iOS 10 2 iOS 10 3 iOS 9 2 iOS 10 1 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 10 byl vydán v září roku 2016. V App Storu přibyla s příchodem iOS 10 sekce Kategorie, nativní Kalendář se dočkal více možností správy a nastavení a majitelé iPadů se dočkali programovací aplikace Swift Playgrounds. Ve Fotoaparátu přibyla funkce Live Photo, Hodiny se v rámci rozšíření Zdraví dočkaly funkce Večerka, v Kontaktech bylo možné přidávat oblíbené kontakty. Přibyla nová nativní aplikace Domácnost pro správu prvků chytré domácnosti, Mapy získaly možnost propojení s kalendářem. Ve Zprávách přibyly možnosti přidání efektů, samolepek i hraní her, Poznámky se zase dočkaly možnosti spolupráce. V nativních Fotkách mohli uživatelé využívat pokročilé vyhledávání, přibyla také funkce Vzpomínky. V operačním systému iOS 10 také přibyla funkce odemčení telefonu stiskem HomeButtonu, podpora 3D Touch u kompatibilních modelů iPhonů a integrace Siri s iOS aplikacemi. Poslední verze operačního systému iOS 10 nesla označení 10.3.4 a byla vydána v červenci roku 2019.

iOS 11

Společnost Apple vydala svůj operační systém iOS 11 v září roku 2017. V App Storu přibyly panely Dnes, Hry a Aplikace, Siri se dočkala řady vylepšení a nových schopností včetně možnosti vytváření seznamů úkolů, nativní Fotoparát získal podporu stabilizace obrazu, HDR a True Tone blesku v portrétním režimu, stejně jako podpory formátů HEIF a HEVC nebo funkce automatické detekce a skenování QR kódů. U funkce Live Photo přibyly nové efekty, Mapy se dočkaly podrobnějšího zobrazení vnitřních prostor letišť či větších nákupních center a funkce Flyover. Přibyla funkce Nerušit při řízení, do Docku bylo možné přidat více aplikací, majitelé iPadů se dočkali vylepšení funkcí Slide Over a Split View nebo třeba možnosti přechodu do Poznámek klepnutím Apple Pencil na zamčenou obrazovku tabletu. Přibyla nová aplikace Soubory, HomeKit nabídl podporu pro širokou škálu smart home příslušenství. Uživatelé se dočkali více možností pro úpravu Ovládacího centra nebo třeba možnosti sdílení přístupu k Wi-Fi sítím. Poslední verze operačního systému iOS 11 nesla označení 11.4.1 a byla vydána v červenci roku 2017.

iOS 12

Operační systém iOS 12 byl vydán v září roku 2018. Jednalo se o poslední verzi iOS, která nabízela podporu pro iPady. iOS 12 přinesl například funkci Čas u obrazovky, Zkratky Siri, podporu platformy ARKit 2 a podporu navigací třetích stran pro CarPlay. Ve Zprávách přibyla možnost tvorby a používání Memoji, objevila se také nová nativní aplikace Měření s využitím rozšířené reality. Nativní iBooks se přejmenovaly na Apple Knihy, a majitelé iPadů se dočkali nativních aplikací Diktafon a Akcie. Poslední verze operačního systému iOS 12 nesla označení 12.4.8 a byla vydána v červenci roku 2020.

iOS 13

Fotogalerie iOS 13 11 iOS 13 12 iOS 13 10 iOS 13 8 +9 Fotek iOS 13 9 iOS 13 7 iOS 13 6 iOS 13 4 iOS 13 5 iOS 13 3 iOS 13 2 iOS 13 1 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 13 byl vydán v září roku 2019. Apple v něm výrazně vylepšil způsob zacházení s citlivými daty – uživatelé získali v tomto směru mnohem více možností rozhodování o tom, k jakým datům budou mít jednotlivé aplikace přístup. S iOS 13 přišel také celosystémový tmavý režim, změna některých prvků ovládání nebo funkce QuickPath pro klávesnici. Pro práci s textem bylo možné nově používat gesta, k přihlášení a registraci v různých aplikacích mohli uživatelé využít funkci Sign in with Apple. Přibyla možnost nastavit si vlastní Memoji coby profilový obrázek, nativní Mapy se dočkaly funkce Look Around. Apple také v iOS 14 přepracoval nativní Připomínky nebo uživatelské rozhraní Fotek. Významnou událostí bylo rozdělení operačních systémů pro iPhone a iPad na iOS 13 a iPadOS 13. Poslední verze operačního systému iOS 13 nesla označení 13.7 a byla vydána v září roku 2020.

iOS 14

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 14 byl pro širokou veřejnost vydán v září roku 2020. Apple spolu s ním představil funkce jako Klipy aplikací, Knihovna aplikací nebo možnost odemykání auta za pomoci NFC čipu v iPhonu. Přibyla možnost přidávání widgetů na plochu iPhonu, funkce Obraz v obraze pro streamovací aplikace i FaceTime a další vylepšení soukromí nebo možnost vyhledávání emoji na klávesnici. V rámci zpřístupnění bylo možné u novějších iPhonů přidělit poklepání na zadní stranu iPhonu konkrétní funkci, přibyla také funkce Rozpoznání zvuku. Rozhraní pro Siri a volání se dočkalo kompaktnějšího zobrazení v podobě panelu na horní straně displeje. V nativních Zprávách získali uživatelé možnost připnutí konverzací i vylepšení skupinové konverzace. Webový prohlížeč Safari získal funkci překladu stránek i zobrazení přehledu o sledovacích nástrojích, přibyla nová nativní aplikace pro překlady.